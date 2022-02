DOC 2 | “C’era imbarazzo, ma è stato fantastico”: la confessione di Elisa Di Eusanio, momento bollente per Teresa

I fan di DOC 2 esultano dopo il bacio in ascensore: love-story inaspettata sul set per Elisa Di Eusanio, star della fiction RAI.

Elisa Di Eusanio è l’attrice che presta il volto alla caposala Teresa nella medical fiction di RAI “DOC 2“. Ultimamente, i fan della serie-tv hanno apprezzato i numerosi colpi di scena studiati ad arte dagli sceneggiatori, in particolare la novella love-story tra la dottoressa Teresa e il neuropsichiatra Enrico Sandri, impersonato dall’attore Giovanni Scifoni.

Il loro bacio, scambiato in ascensore, ha particolarmente appassionato il pubblico, e Teresa ha deciso di commentare la nuova svolta della fortunata serie targata RAI.

“Mangiavo mentine in continuazione”: Elisa Di Eusanio di DOC 2 svela i retroscena del bacio

Elisa Di Eusanio rievoca il bollente ciak in ascensore, e racconta a Francesca Fialdini i divertenti retroscena, come riporta “LaNostraTV”: “Lo confesso, quando l’ho letto in sceneggiatura volevo morire ho chiesto ‘lo possiamo modificare?’ È stato un no ed ho cercato di renderlo più ‘orsacchiotto’“. L’attrice ha quindi ammesso apertamente di non apprezzare particolarmente il nomignolo affettuoso, e rivela anche: “E’ stato un bacio molto lungo, e io mangiavo mentine in continuazione…“.

A tal proposito si sbilancia anche l’estroso collega Giovanni Scifoni, l’altra metà dell’appassionato bacio in ascensore. L’attore infatti ha comunicato, tramite un video-messaggio: “Io ed Elisa ci vogliamo bene da matti, ma il bacio è sempre qualcosa che scavalca c’è dell’imbarazzo. Lei mangiava mentine ed io l’ho preso come un invito e quindi mangiavamo queste mentine ed alla fine nell’ascensore c’era una puzza di mentolo come quella dal dentista, ma il bacio è stato fantastico.“.

Entrambi gli attori non hanno voluto sbilanciarsi circa la sorte dei loro personaggi, nonchè sull’evoluzione della love-story su piccolo schermo. Non resta che attendere le prossime, entusiasmanti puntate della serie, per scoprirne i risvolti studiati dalla produzione.

