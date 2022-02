“di-nuovo-quell’incompetente”:-bufera-su-amici21,-scelta-contestatissima-di-maria

Il serale di Amici21 si sta avvicinando e Maria de Filippi deve compiere alcune scelte precise. Una di queste, però, ha scatenato la bufera

Il serale di Amici21 si sta avvicinando. Manca sempre meno e i cantanti e i ballerini della scuola più spiata e inviata d’Italia potranno esibirsi sul palco più importante, quello che potrà determinare il loro futuro. Per Maria de Filippi sono quindi momenti di tensione, perché quella del serale è una macchina complessa la cui organizzazione non è scontata.

Nelle ultime ore, è circolata un’indiscrezione secondo cui la conduttrice di Amici21 avrebbe ricontattato un volto noto alla scuola, per ricoprire un ruolo importante. Niente è ancora confermato, ma le critiche sono già copiose.

Amici21 si avvicina al serale, ma lui non piace proprio

E’ proprio suo il nome che circola in queste ultime ore. Stefano de Martino, oggi conduttore di successo e volto di Rai2, è in realtà un ballerino. Nato all’interno della scuola di Amici come concorrente, De Martino ha poi proseguito la carriera come professionista sempre per la scuola. La prima deviazione l’ha presa quando, con Marcello Sacchetta, ha iniziato a condurre i day-time. E’ qui probabilmente che ha scoperto la strada della conduzione televisiva, che ora costituisce il suo principale lavoro.

Nonostante non faccia più formalmente parte del mondo della danza, però, Maria de Filippi l’ha sempre tenuto stretto a sé. Durante il serale dell’anno scorso, infatti, Stefano de Martino ha ricoperto il ruolo di giudice insieme a Stash dei The Colors e Emanuele Filiberto. Il trio ha funzionato molto, soprattutto poiché i tre ragazzi son riusciti a creare una forte armonia tra di loro, dando vita a siparietti divertenti e momenti ironici.

Una critica che si è alzata dal pubblico, però, riguarda la mancata competenza dei tre nel settore della danza. Nonostante Stefano de Martino sia un ballerino, infatti, non è più nel mondo da un po’ d’anni. Proprio per questo, l’accusa è che spesso per esprimere i giudizi si sia fatto trascinare più da un piacere personale che da un effettivo discorso sulla tecnica. Ebbene: le indiscrezioni dicono che Maria de Filippi stia pensando nuovamente a lui per il ruolo di giudice del serale di Amici21. Il pubblico non sta affatto apprezzando:

Non di nuovo quell’incompetente di Stefano come probabile giudice del serale…#Amici21 pic.twitter.com/GKezMEj6IR — 🕷Pia99🕷 (@Pia9919) February 21, 2022

Alcuni telespettatori propongono invece un ruolo di Stefano del tutto marginale, così da permettere alle sue fan di ammirarne la bellezza senza dover sentire i suoi giudizi a loro parere scorretti:

facciamo che Stefano De Martino lo mettiamo solo lì come una bella statuina senza parlare né giudicare ma solo per farcelo ammirare? per me è una buona idea Maria#Amici21 — cinzia 1 – anatomia 0 (@__cinzia___) February 21, 2022

Insomma, la scelta di Maria de Filippi non sta conquistando il pubblico. Chissà che la conduttrice di Amici21 cambi idea, optando per qualcun’altro, oppure continui imperterrita per la sua strada.

The post “Di nuovo quell’incompetente”: bufera su Amici21, scelta contestatissima di Maria appeared first on Ck12 Giornale.