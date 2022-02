“dall’alto-del-suo-ultimo-posto…”:-bufera-su-valerio-scanu,-la-sua-frecciatina-al-veleno-non-piace-per-niente-[video]

Invitato a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, Valerio Scanu ha lanciato una frecciatina pesante verso un collega. Critiche per lui

Si è classificato secondo all’ottava edizione di Amici di Maria de Filippi e da lì la sua carriera da cantante ha preso il volo. Valerio Scanu, infatti, in soli 31 anni ha già partecipato a due Festival di Sanremo, vincendo quello del 2010 con il brano “Per tutte le volte che…”. Oggi è tornato alla ribalta per aver partecipato a “Una canzone per San Marino”, il festival canoro della Repubblica di San Marino che decreta chi andrà a rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest.

Invitato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu oggi in diretta si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni veramente calde, soprattutto nei confronti di un collega. E il pubblico non ha apprezzato.

Valerio Scanu lo dice in diretta: “Facevano finta!”

Dopo il successo derivato dalla vittoria del Festival di Sanremo, che gli ha fruttato tante critiche quanti apprezzamenti, la strada per Valerio Scanu s’è fatta un po’ in salita. Nonostante i vari tentativi del cantante, è stato sempre difficile per lui riuscire a emergere con la sua musica. Complici forse gli anni che passavano, e che collocavano sempre più indietro la sua vittoria al Festival, di lui era un bel po’ che non se ne sentiva parlare.

Per rilanciarsi, quest’anno ha deciso di partecipare a “Una voce per San Marino”. La gara si tiene in questo periodo ogni anno, proprio per decretare il cantante che andrà a rappresentare lo Stato Autonomo all’Eurovision Song Contest, che quest’anno sarà a Torino. Con il brano “Io Credo”, Scanu si è purtroppo classificato ultimo e non è stato il candidato prescelto per andare all’Eurovision.

A trionfare è stato invece Achille Lauro, che rappresenterà la Repubblica autonoma con il brano “Stripper”. Invitato da Serena Bortone, Valerio Scanu si è lasciato andare a un commento decisamente pungente sul collega:

Il pubblico non ha affatto apprezzato questa frecciatina al veleno. Le parole di Scanu, infatti, sono state da molti lette come una vera e propria esplosione di gelosia nei confronti di Achille Lauro: “Non Scanu che dall’alto del suo ultimo posto critica gli altri concorrenti di Una Voce Per San Marino…“, commenta un utente su Twitter.

