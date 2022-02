Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Alla Juventus non basta un gol di Dusan Vlahovic dopo appena 33 secondi di gioco, al suo esordio in Champions League, per battere il Villarreal nell’andata degli ottavi di finale. I bianconeri vengono raggiunti sull’1-1 dalla rete di Parejo al 66′.