“uno-sch*fo-allucinante!”:-gran-brutte-notizie-per-delia-duran,-per-lei-ora-si-mette-male

La modella Delia Duran al centro di infuocate critiche dopo un fine settimana decisamente scoppiettante nella casa del GF Vip.

Quest’ultimo fine settimana ha segnato un punto di svolta nel famigerato triangolo Belli-Duran-Sorge. Durante una festa organizzata dagli autori a tema “Indigeni”, la Casa è diventata teatro di siparietti bollenti e molto controversi. Complice l’alcol, infatti, i tre si sono nuovamente confrontati e, tra danze e ammiccamenti, lacrime e baci saffici, l’atmosfera si è notevolmente surriscaldata. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Delia Duran, la sua strategia emerge chiaramente: pubblico in rivolta

L’ingresso della modella venezuelana Delia Duran ha sconvolto decisamente gli equilibri in Casa, specialmente quelli dell’influencer Soleil Sorge, precedentemente legata a suo marito. Soleil ha subìto un cocente smacco, dopo aver assorbito la notizia di Delia, preferita dal pubblico e in pole position per la finale, ma non è tutto. Il rientro nel programma dell’attore Alex Belli ha nuovamente rimescolato le carte in tavola.

Dopo una settimana di litigi, recriminazioni e giochi di potere, lo scorso weekend è culminato in un guazzabuglio di eventi scabrosi. Durante la serata a tema, infatti, i bicchierini di troppo hanno svolto il loro compito, facilitando le interazioni tra i 3 gieffini. Soleil è arrivata a dichiarare il suo amore per l’attore emiliano sotto gli occhi di Delia e, successivamente, tra le due contendenti è scattato un bollente bacio saffico.

Al termine della parentesi intima, Soleil è però caduta in preda ai rimorsi, consapevole di aver mostrato al pubblico una pagina molto opinabile di sé. Delia, invece, è sembrata molto consapevole delle proprie azioni e, in modo piuttosto cinico, ha osservato a distanza il crollo dell’eterna rivale. Il pubblico non sembra aver dubbi: “ Lei è la protagonista principale di questo schifo allucinante. Vomito!“, commenta un utente su Twitter, sotto al video della dichiarazione di Soleil ad Alex.

Si povera proprio. Lei è la protagonista principale di questo schifo allucinante. Vomito. — Viky D (@VikyD16) February 20, 2022

Un altro razionalizza: “Vorrei stupirmi del limone tra Delia e Soleil ma non ci riesco perché è la cosa più scontata che sarebbe potuta succedere. Anzi, è arrivato anche troppo tardi. Tutto già architettato da tutti e 3 prima di entrare. Il problema è che ne parleranno per 3 ore lunedì…“.

Vorrei stupirmi del limone tra Delia e Soleil ma non ci riesco perché è la cosa più scontata che sarebbe potuta succedere. Anzi, è arrivato anche troppo tardi😂.

Tutto già architettato da tutti e 3 prima di entrare.

Il problema è che ne parleranno per 3 ore lunedì… #GFvip pic.twitter.com/n8T0TmhWA6 — LaNotte🌙 (@Iostocon_Me) February 20, 2022

Un ultimo, esemplificativo, tweet denuncia la gravità dell’accaduto: Soleil, secondo parecchi fan, era troppo brilla per essere in grado di intendere e di volere: “Che m*rda che è Delia! Ne approfitta che Soleil non sta in sé! Lo di vede dalle braccia abbandonate, come se fosse svenuta!! Vergognosi!“.

Che 💩💩che è Delia! Ne approfitta che Soleil non sta in se! Lo di vede dalle braccia abbandonate, come se fosse svenuta!! Vergognosi! #GFVIP pic.twitter.com/D5oSSLl0KQ — Carla Carlotta Official (@giovaniblogger) February 19, 2022

Delia sinora è stata inaspettatamente premiata dal pubblico del GF Vip, ma quest’ultimo siparietto hot rischia di costarle il favore dei fans. Che succederà, in vista della finale?

