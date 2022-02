“ricordate-le-bombe-di-d’alema?”.-galimberti,-l’attacco-alla-sinistra-‘pacifista’-che-fa-sbiancare-concita-de-gregorio

La crisi ucraina è stato il tema dominante della puntata di domenica 20 febbraio di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. Tra gli ospiti anche Umberto Galimberti, che ha fatto un intervento in cui ha evidenziato le contraddizioni della sinistra pacifista, ma soltanto a convenienza. L’episodio rievocato da Galimberti riguarda infatti Massimo D’Alema.

“Una volta venni invitato a un convegno a Sarajevo – ha svelato – e mi chiesero: che giudizio ha di D’Alema? Risposi non positivo. Solo allora mi dissero che potevo parlare”. Il risentimento dei suoi interlocutori era legato alla guerra dei Balcani e soprattutto all’intervento italiano che fu deciso dall’allora premier Massimo D’Alema, il quel nel luglio 1999 diede il via ai bombardamenti. Una iniziativa che secondo Galimberti “non era giustificata”, dato che serviva soltanto a “ingraziarsi gli Stati Uniti”.

Inoltre il professore ha ricordato come all’epoca Romano Prodi fosse contrario all’intervento militare, che ancora oggi pesa in maniera pesante sulla sinistra italiana. Diversi telespettatori hanno notato la reazione piuttosto fredda dei conduttori di In Onda, che sono subito andati avanti senza approfondire il discorso sulla sinistra pacifista a fasi alterne.