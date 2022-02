rep.-congo:-padre-attanasio,-‘dolore-immenso,-tutti-i-giorni-sono-come-il-primo’

Milano 21 feb. (Adnkronos) – “Per noi tutti i giorni sono come il primo giorno, non è immutato nulla. Il dolore è sempre uguale. Anzi, a volte non ci rendiamo conto di quello che è successo”. Lo dichiara all’Adnkronos Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore Luca, a un anno dall’agguato in Congo nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci.

“Luca è presente, con le sue testimonianze, con i suoi ricordi. Per noi è uno tsunami, un dolore immenso, che non si potrà placare”, racconta Attanasio. Un dolore – aggiunge – “amplificato dal sapere che ci sono tre bambine che cresceranno senza il loro papà”.