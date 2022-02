Prismatic di Oknoplast, eletta Prodotto dell’Anno 2022, si conferma una finestra in PVC eccellente in termini di risparmio energetico, luminosità e sicurezza.

(Milano 21 febbraio 2022) – Milano, 21 febbraio 2022 – Quale potrebbe essere un serramento moderno, performante, in grado di soddisfare una molteplicità di bisogni differenti e che non “passa mai di moda”?

Senza alcun dubbio la risposta è Prismatic, la finestra in PVC di Oknoplast, eletta Prodotto dell’Anno 2022 nella categoria ‘Finestre’. È la settima affermazione consecutiva di Oknoplast, a conferma di come il brand sia un vero e proprio punto di riferimento per l’innovazione nel settore serramenti.

Prismatic è un innovativo modello concepito per ottimizzare le già elevate proprietà di isolamento termoacustico tipiche del PVC, a cui si aggiungono prestazioni eccellenti in termini di insonorizzazione, solidità strutturale, stabilità, resistenza, sicurezza antieffrazione e, non ultima per importanza, la luminosità.

Longeva e resistente, dal design contemporaneo e ampiamente personalizzabile, Prismatic si rivela la scelta vincente per tutti coloro che desiderano intervenire sugli infissi per rinnovare la propria abitazione, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali in corso in questi mesi.

Dal punto di vista estetico, l’elegante profilo ribassato dai contorni squadrati consente di adottare una vetrata più ampia e di illuminare gli spazi interni con la massima quantità possibile di luce naturale; un fattore che diventa di centrale importanza soprattutto in prossimità della bella stagione, quando le giornate si allungano e diventa un piacere beneficiare della calda luce solare.

Le vetrocamere di Prismatic sono realizzate con lastre di vetro extra-light, che migliorano la visibilità verso l’esterno e lasciano filtrare una maggiore quantità di luce naturale. La silhouette dal profilo, nonostante sia molto snella, non impedisce di supportare vetri spessi fino a 48 mm, grazie ai rinforzi brevettati in acciaio all’interno della struttura. La finestra diventa così ancora più stabile, sicura ed efficiente. Vetrocamere, guarnizioni a memoria di forma e il sistema in classe A assicurano un isolamento termico eccellente (fino a Uw = 0,8 W/M2K,) aumentando in maniera rilevante l’efficienza energetica della casa e contribuendo a ridurre le emissioni di CO2. Il risultato è un maggior benessere abitativo, e una riduzione degli sprechi energetici a vantaggio dell’ambiente.

Oltre a una capacità di isolamento eccezionale, Prismatic si distingue per le numerose possibilità di personalizzazione, da sempre uno dei tratti distintivi dei prodotti Oknoplast. Dal punto di vista estetico, per esempio, questa finestra può essere declinata in tantissimi colori – dalle eleganti tinte opache agli iperrealistici rivestimenti effetto legno ecoNATURA, che riproducono fedelmente anche al tatto la sensazione regalata dal vero legno.

La personalizzazione non si limita solo alla dimensione estetica. Questo modello, che presenta già di serie due riscontri antieffrazione e speciali nottolini ottagonali di sicurezza, può essere integrato anche con dotazioni antieffrazione aggiuntive (vetrocamere antisfondamento, maniglie di sicurezza, ferramenta in classe RC2 ecc.) che permettono di aumentarne la capacità di resistere ai tentativi di intrusione e garantire così la massima serenità tra le mura domestiche.

Per informazioni:

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it