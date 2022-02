Oroscopo di Barbanera lunedì 21 febbraio: inizio settimana scoppiettante!

Ariete (21/3 – 20/4) – Periodo movimentato, ma le stelle vi danno quella dose di passionalità e di amore, necessari per aggiustare ciò che non funziona e fare una revisione.

Toro (21/4 – 20/5) – Per realizzare i vostri obiettivi, oggi dovrete impegnarvi a fondo, senza lasciare nulla all’improvvisazione. La mente è un po’ stanca e non collabora.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Tipico lunedì, tutto lavoro e noiose incombenze di ordinaria amministrazione da sbrogliare. La nota positiva è che riuscirete a concludere tutto.

Cancro (22/6 – 22/7) – Complice la Luna, le vostre intuizioni toccano livelli altissimi. Vi basta un’occhiata, per capire gli altri e avere una panoramica delle situazioni.

Leone (23/7 – 23/8) – È una giornata stonata, senza che ci sia un motivo preciso. Serve pragmatismo e tolleranza. Soprattutto mettete da parte le questioni di principio.

Vergine (24/8 – 22/9) – Con tutta probabilità, in casa di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare ce ne sono in quantità: prendete la Luna al balzo e parlate!

Bilancia (23/9 – 22/10) – Il lunedì si lega alla professione, alle abitudini consolidate, alle faccende pratiche, alla pianificazioni degli impegni per i giorni a venire.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Vi trovate in una buona disposizione di spirito. La fantasia non si fa frenare da dubbi o nodi irrisolti. Andate in profondità senza timori.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Inizio settimana senza exploit. Oggi volate basso accontentandovi di offrire prestazioni modeste, facendo l’indispensabile con il minimo sforzo.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Qualsiasi cosa abbiate in agenda, nessun intoppo scombinerà i vostri programmi. Alcune questioni professionali si chiariscono. Progressi e successi.

Acquario (21/1 – 19/2) – Una giornata tutta casa e lavoro, senza avere nemmeno il tempo da dedicare a voi stessi, è lo scotto da pagare per la vostra disorganizzazione.

Pesci (20/2 – 20/3) – Senza paura di sbagliare, imboccate la strada giusta: è come se ci fosse una voce, nel profondo del vostro cuore, a indicarvi il sentiero.

