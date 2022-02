Mentre Putin evoca la guerra atomica in Ucraina, un libro raccoglie gli scritti del fisico torinese collega di Majorana, Segré, Amaldi, Pontecorvo e Rasetti nel leggendario Istituto di fisica in via Panisperna a Roma. Insegnò negli Stati Uniti e alla Normale di Pisa. Come reagì alla bomba sganciata su Hiroshima. La sua testimonianza in tv e a GiovedìScienza