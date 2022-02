“Discutiamo il perimetro del Parco Nazionale”. Lo chiede il sindaco petilino Nicolazzi.

Il sindaco di Petilia Policastro, Amedeo Nicolazzi, ritiene necessario che siano rivisti i confini del Parco Nazionale della Sila. A 17 anni dalla nascita della riserva naturalistica al cui perimetro il Comune petilino ha offerto un’ ampia porzione della propria montagna, il Sindaco petilino ha chiesto un incontro alla presidente dello stesso Parco Sonia Ferrari. Motivando la propria richiesta Amedeo Nicolazzi evidenzia che richiesta provenga dai pastori,gli imprenditori,gli agricoltori, le associazioni e gli operatori economici di Petilia Policastro considerato che nel 2001 la perimetrazione della Riserva naturale sarebbe avvenuta “senza criterio”. L’ attuale perimetrazione proibirebbe, per Nicolazzi, a vari operatori economici e privati cittadini di investire “caputali propri per lo sviluppo del territorio comunale in zone ineressate da eccessivi vincoli sottoposti dal Parco. Infatti, a parere di questo Ente la rielaborazione dovrà essere incentrata in riferimento agli obiettivi che si pone l’attuale Amministrazione comunale in concerto alle esigenze di investimento economico poiché le impossibilità di operare sulle aree oggetto di vincolo portano gravi danni economici au tuttobil territorio dettati dal mancato guadagno e mancata occupazione di personale, tenendo anche conto del periodo storico di crisi economico che sta attraversando tutto il territorio nazionale ed in particolar modo il Merdione”. Francesco Rizza