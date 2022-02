Daniele Sesini è il nuovo Managing Director di Yobee

(Adnkronos) – La media agency fondata e diretta da Alessandro Bonaccorsi chiude il 2021 con un ricco utile e punta al futuro con crescite per linee esterne.

Milano – 21 febbraio 2022. Si allarga il team di Yobee, Digital Marketing Hub che combina soluzioni media, tecnologie e know-how tecnico per aiutare i brand a sviluppare strategie ideali a soddisfare gli obiettivi di branding e performance e a massimizzare il proprio ROI, fondato e diretto dal CEO Alessandro Bonaccorsi, con l’inserimento di Daniele Sesini quale nuovo Managing Director.

Sesini, manager conosciutissimo nell’industry digital, già noto come Marketing Manager di Manzoni, Managing Director di Lettera 43, General Manager di IAB Italia e consulente nel campo della Digital Innovation, Marketing & Communication, assume l’incarico forte della sua pluriennale esperienza nel campo editoriale, digitale e del digital publishing, motivato a portare il proprio valore aggiunto e la propria conoscenza del mondo e dei protagonisti della digital industry italiana.

Yobee, con la sua attività di network premium di siti (proprietari e in concessione) per la vendita pubblicitaria in modalità direct & programmatic, sviluppo di strategie e pianificazione di campagne media, gestione di attività di performance e conversion marketing e, in partnership con Keyformat – web agency del gruppo – strutturazione di progetti speciali e branded content su community verticali e influencer social, annuncia il nuovo ingresso chiudendo il 2021 con un fatturato di 5 milioni di euro, e non solo: l’hub digitale è già attivo sul mercato per crescere con manovre esterne, di cui arriveranno presto notizie.

“Ritrovare Daniele è per me motivo di felicità: la sua esperienza è pari soltanto alla sua motivazione, il che è la premessa migliore per augurare a lui e Yobee la miglior collaborazione possibile, vero cardine di ogni successo in questo settore” dichiara Alessandro Bonaccorsi, CEO di Yobee.

“Dopo un periodo nella libera consulenza, ritorno in un’azienda immersa in un’atmosfera fortemente competitiva e agguerrita: il lavoro non ci ha mai spaventati, gli unici limiti appaiono solo quando si ha paura di osare”: queste le parole di Daniele Sesini, in merito al suo nuovo incarico.

https://www.yobee.it/