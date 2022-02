“compresi-che-ero-fregata,-fot**ta”:-matilde-gioli-si-sfoga,-arriva-la-confessione-che-non-ti-aspetti

L’attrice di “Doc – Nelle tue mani” Matilde Gioli si lascia andare ad una clamorosa confessione sui social, i fan impazziscono.

“Doc- Nelle tue mani” è la fortunata medical fiction targata RAI che, dalla prima edizione, sta spopolando in prima serata. Il talentuoso Luca Argentero è affiancato nel cast dall’amatissima Matilde Gioli, che presta il volto alla dottoressa Giulia Giordano, e i due attori si districano tra le insidie e i difficili casi del loro reparto. Matilde ha la capacità di emozionare e coinvolgere lo spettatore ma, nelle ultime ore, è stato il suo privato a scatenare la commozione dei fan.

Matilde ha infatti scelto di sbilanciarsi riguardo la sua vita amorosa tramite un toccante post su Instagram, che la ritrae in compagnia del fidanzato. Chi è il compagno di vita dell’attrice milanese?

“Mi accorsi di amarlo come mai prima d’ora”: commovente dichiarazione social per Matilde Gioli, fan in delirio

Matilde Gioli ha scelto di fare coming-out su Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero che la ritrae con il suo compagno. Si tratta dell’insegnante di equitazione Alessandro Marcucci, che nello scatto la sta baciando teneramente. Matilde gli dedica una lunghissima missiva romantica, in cui racconta: “Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo. Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere.”

Prosegue poi: “Mano a mano che il tempo passava altri maledetti dettagli di quel ragazzo, di quell’uomo tornarono ad agguantare la mia attenzione e il mio sguardo che diventava sempre più curioso e in qualche modo disturbato dal potere disarmante che quell’individuo esercitava a sua insaputa su di me. Le sue mani, la sua voce, il modo in cui camminava, il suo dannato sorriso e la magia che creava appena entrava in una stanza con altre persone.”

Matilde ripercorre il preciso momento in cui si è resa consapevole dei suoi sentimenti: “Quei dettagli iniziarono a popolare i miei sogni rendendo impossibile qualsiasi altro argomento nei miei momenti onirici solitamente carichi di storie fantasie e immaginazioni. Dopo i primi dialoghi e i primi contatti con quel ragazzo, con quell’uomo mi fu chiaro che era fregata, fottuta, andata, persa e perduta. Mi accorsi di amarlo come mai avevo amato qualcuno o qualcosa. La fortuna, il caso o non so cosa ha voluto che mi volesse anche lui, che mi accettasse nella sua vita e che mi permettesse di dargli il mio amore dandone altrettanto a me. (…) Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me.“. E conclude: “E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro.” Ecco la potente storia Instagram dell’attrice:

Non resta che augurare all’innamoratissima coppia ogni bene!

