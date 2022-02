C’è posta per te, novità clamorose su Paola e Leandro: dopo la puntata è successo di tutto

Grosso scoop dopo la puntata di “C’è posta per te”: Paola e Leandro hanno in serbo grosse sorprese per i trepidanti fan del programma.

La fortunata trasmissione “C’è posta per te“, è ormai un’istituzione nel palinsesto Mediaset. Al timone del format, la poliedrica Maria De Filippi, capace di gestire qualsiasi contesto televisivo, come dimostrato in lunghi anni ad “Amici” e a “Uomini e Donne“. La sua capacità di analizzare con lucida empatia le vicende dei protagonisti di “C’è posta per te”, la rende una figura rassicurante e autorevole, meritevole delle confidenze più intime e scabrose.

E’ quanto successo anche all’ex coppia formata da Maria Paola e Leandro, reduce da una toccante puntata recentemente registrata, e andata in onda durante lo scorso weekend. Leandro, reo di aver ripetutamente tradito la compagna Maria Paola Spina, è ricorso all’aiuto dei postini più gettonati d’Italia, per consegnare un‘accorata missiva all’ex fidanzata. Se la consegna del messaggio è andata a buon fine, altrettanto non si può dire dell’esito del suo tentativo di riconquistarla. Maria Paola, infatti, pur ammettendo di provare ancora per lui un profondo affetto, ha dichiarato di non riuscire più a fidarsi, e di voler guardare avanti. La busta si è perciò richiusa sotto gli occhi dell’affranto Leandro, e non sembra esserci margine di riconciliazione tra i due. Che cosa sarà successo ai protagonisti di questa controversa storia d’amore?

“C’è posta per te”: nuovo amore per Maria Paola?

Gli spettatori di “C’è posta per te” si sono inevitabilmente appassionati agli sviluppi circa le vite dei due protagonisti della sesta puntata del format, che ha trionfato con uno share del 27,4%. A quanto si apprende, dopo la registrazione negli studi Mediaset, la vita di Maria Paola è andata incontro ad una svolta clamorosa, complice forse anche le nuove consapevolezze maturate dopo la puntata. La ragazza di San Sebastiano al Vesuvio ha infatti pubblicato su Instagram un post, in cui si mostra assieme al nuovo compagno. Si tratta dell’insegnante di tennis Francesco Borrelli, e Maria Paola commenta così: “Quei silenzi, in realtà sono pieni di parole“.

Leandro D’Ariosto, dal canto suo, sembra aver superato la sofferta rottura dopo 11 anni di relazione, e ha ritrovato la serenità tra le braccia di Grazia D’Amico. I due si frequentano presumibilmente a partire dal novembre del 2021, e Leandro ha ufficializzato la loro unione con un post su Facebook. Sembra perciò che i due giovani abbiano vissuto l’esperienza a “C’è posta per te” come un percorso di guarigione, arrivando a conquistarsi l’agognata felicità dopo la tempesta.

