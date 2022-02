alfonso-signorini,-critiche-feroci-del-super-ospite:-finale-del-gf-in-grave-pericolo

Il conduttore Alfonso Signorini si prepara ad una finale quanto mai esplosiva: nel suo studio il super ospite che l’ha pubblicamente canzonato.

Si sta creando un’hype crescente attorno alla finalissima del reality per antonomasia, prevista per il 14 marzo. Le certezze sinora sono la presenza di Delia Duran e di Lulù Selassiè nella rosa dei potenziali vincitori, mentre sul resto fioriscono ancora dubbi e perplessità.

A creare particolare tam-tam mediatico, nelle ultime ore, è l’ipotetica presenza di un super Vip negli studi di Cinecittà, proprio durante la serata conclusiva. Si tratta del conduttore Mediaset Paolo Bonolis, apparentemente pronto a comparire a fianco della moglie Sonia Bruganelli nella finale del GF Vip. La sua presenza suscita non poche illazioni, vediamo perché.

Paolo Bonolis: dall’imitazione di Alfonso Signorini, all’ospitata con privilegi

Paolo Bonolis ha invitato recentemente ad “Avanti un altro” alcuni ex-concorrenti al reality di Alfonso Signorini, come ad esempio l’attore Alex Belli e la soubrette Francesca Cipriani. In tale occasione, il conduttore si era lasciato andare ad una palese imitazione di Alfonso Signorini, esordendo con: “Me lo volevo togliere, ‘sto sfizio… Vipponiiiiiiiiiii!“. E Alex Belli, in replica: “No, giuro… Adorooo!“. L’imitazione è ben presto diventata virale e, se non conosciamo la reazione di Signorini nel suo privato, di sicuro i rumors caldeggiano circa un confronto diretto tra i due durante la finale. Ecco il video dell’esilarante imitazione in diretta:

Paolo Bonolis, però, secondo le indiscrezioni avrebbe posto condizioni particolari per il suo intervento nel reality: vediamo quali. Secondo Azzurra Dalla Penna, “Paolo Bonolis in cambio della sua partecipazione, ha voluto che venisse scritto nero su bianco che, se lui partecipava alla finale, quella sarebbe stata l’ultima puntata della moglie Sonia Bruganelli“. Come si sussurra da giorni, sembra infatti che il 14 marzo sarà l’ultima volta che vedremo la moglie del conduttore nelle vesti di opinionista del reality.

Altre conferme: fine del viaggio per Sonia Bruganelli al GF Vip?

Anche il giornalista Gabriele Parpiglia aveva assecondato le voci di corridoio, anticipando a “Casa chi“: “Non credo che qualche ex vippone siederà sulla poltrona rossa il prossimo anno, e sono quasi sicuro che Sonia non ci sarà…“. Sembra perciò che Paolo Bonolis sia pronto ad intervenire nello show unicamente per tutelare la moglie, oltre che a garantirle una facile via di fuga dai vincoli contrattuali, su cui aleggia il più fitto mistero. Rimane anche in forse la partecipazione alla finale di Barbara D’Urso, storica rivale di Alfonso nella conduzione del GF Vip. Insomma, questa controversa edizione si concluderà così com’è cominciata: tra indiscrezioni e rumors velenosi. Alfonso Signorini deciderà di glissare sul precedente sfottò in diretta, oppure renderà pan per focaccia a Bonolis?

