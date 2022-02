“quanto-mi-fai-se**o”:-momento-bollente-per-mahmood,-imbarazzo-in-diretta-[video]

Intervistato negli studi di RTL 102.5 , il cantante Mahmood ha dovuto affrontare un momento bollente che lo ha messo in imbarazzo.

Invitato negli studi della radio RTL 102.5 in compagnia di Blanco, Mahmood è stato investito da una sfilza di complimenti piccanti che lo hanno divertito e lo hanno messo anche un po’ in imbarazzo.

I due giovani musicisti hanno raggiunto la radio per una intervista e per essere premiati a seguito della loro recente vittoria nell’ultima edizione del Festival di Sanremo dove si sono esibiti con il brano intitolato “Brividi”.

Oltre alle domande di rito sull’esperienza sanremese e su quello che accadrà nei prossimi mesi, tra tour ed Eurovision 2022, a un certo punto la discussione è caduta sulla questione sesso, dando vita a un siparietto inatteso quanto bollente.

Mahmood, momenti di imbarazzo in diretta: “Sei un figo dell’accidenti!”

Mahmood e Blanco sono gli artisti del momento. In Italia la vittoria di Sanremo regala una fama e una visibilità che non è paragonabile a niente altro. Quindi anche la radio RTL 102.5 ha voluto tributare un doveroso omaggio ai due ragazzi, premiandoli per il loro straordinario successo.

La conduttrice Nicoletta Deponti ha voluto saperne di più dell’esperienza sul palco dell’Ariston e dei loro progetti futuri, senza disdegnare domande un po’ più personali, il tutto in un’atmosfera allegra e distesa. Tanto distesa che a un certo punto la discussione si è focalizzata sul tema ‘sesso’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M E T T I M I L E A L I 🕊️ (@blancosupporter)

Blanco ha detto che preferisce fare sesso quando c’è sentimento. Mahmood invece ha spiegato che sono due cose differenti, incontrando il favore della Deponti, che ha prima ha cercato di smorzare i toni dicendo “cambiamo di discorso…”, sventolandosi con le mani perché la temperatura si è fatta incandescente, e poi si è lasciata andare a una confessione bollente, rivolta a Mahmood: “Tu mi fai molto sesso! Non c’è nulla di male”

“No, anzi, ti ringrazio perché fa sempre piacere sentirselo dire”, ha riconosciuto il giovane musicista, che ha accolto la rivelazione della conduttrice con una risata divertita, non senza un pizzico di imbarazzo. Al che sempre la Deponti ha concluso il corteggiamento con quella che è sembrata a tutti gli effetti una vera e propria proposta: “Sei un figo dell’accidenti! Caso mai… non dimenticartelo…”.

