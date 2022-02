Oroscopo di Paolo Fox 21 febbraio: lavoro e amore di questo lunedì

Ariete – L’amore potrebbe creare qualche problema, le soluzione ci saranno ma andranno verificate il prossimo mese. Sul lavoro avete il desiderio di cambiare, non trattenetevi e mettetevi in gioco.

Toro – Attenzione nel pomeriggio, torna una certa agitazione in amore. Sul lavoro ci potrebbero essere degli incontri o proposte da portare avanti, ma venerdì ci sarebbe maggiore successo.

Gemelli – Questi giorni sono elettrici, ma ciò non è un male, specie in amore. Sul lavoro potrebbero esserci nuovi accordi e per qualcuno è arrivato il momento di scelte importanti. Attenti sul punto di vista della legalità.

Cancro – Meglio l’amore nel pomeriggio, la Luna non è più contraria. Non prendete decisioni affrettatesul lavoro, entro la fine di maggio sarà necessario rivedere un accordo.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Leone – Ci sono molte questioni rimaste ancora in sospeso per l’amore, nel pomeriggio qualche problema in più. Sul lavoro molto respiro, ma continuate ad essere in contrasto con troppe persone.

Vergine – Situazione astrologica interessante per l’amore, con la Luna favorevole soprattutto nel pomeriggio. Nella vita professionale, non siete soddisfatti: avete bisogno di una motivazione in più.

Bilancia – In questi giorni dedicatevi alle cose più importanti per voi e il vostro partner. Cerca di assecondare i vostri colleghi, almeno per una volta e non ve ne pentirete.

Scorpione – Oggi sarà molto importante saper dare spazio ai sentimenti, fatevelo senza riserve. Sul lavoro, se avete iniziato una causa da qualche tempo, allora avrete presto delle soddisfazioni.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Sagittario – Giornate importanti per l’amore, soprattutto occhio al 24 e al 25 di questo mese. Per il mese di marzo si prospettano nuove avventure lavorative.

Capricorno – La Luna torna finalmente favorevole per i vostri sentimenti, sappiate approfittarne.

Acquario – In questa giornata prudete tutto un po’ troppo di petto, rilassatevi. State viaggiando con la fantasia sul lavoro, forse meditate di cambiare attività.

Pesci – Oggi vi sentite degli amanti generosi, ed avrete una grande voglia di amare. Se non vi sentite di affrontare una determinata situazione professione, è solo perché in passato avete avuto delle delusioni.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

cliccando QUI Segui il sito su Google NEWS cliccando QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 21 febbraio: lavoro e amore di questo lunedì proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.