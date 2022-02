Oroscopo di Branko della settimana dal 21 al 27 febbraio: scopri la classifica

Ariete – Quattro stelle per i nativi dell’Ariete. Settimana molto buona. Questo numero impressionante di influssi speciali è una garanzia per il settore lavorativo e finanziario; ottima la scelta di nuovi collaboratori perché nasce spontanea. Tutti i vostri rapporti vincenti sono conseguenza di azioni istintive. Venere raggiunge il segno dei Pesci il 25 febbraio, ma si tratta di un transito veloce. Salute: Luna molto aggressiva tra il 22 e il 24 febbraio, causa forti dolori allo stomaco e la famiglia aggiunge tutto il resto. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli.

Toro – Tre stelle per i nati sotto il segno del Toro. Settimana buona. Il 25 la vostra Venere transita nel cielo dei Pesci e il mese di febbraio si concluderà in maniera sorprendente. Arriveranno notizie che vi renderanno felici, soprattutto se siete single e non avete festeggiato il Carnevale come nella natura del Toro. Nella salute, l’astrologo Brano consiglia di controllare i denti, risentono della negatività di Saturno. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Ariete.

Gemelli – Quattro stelle con i nativi dei Gemelli. Settimana molto buona. Di natura siete impazienti, avete sempre fretta di arrivare al successo e all’amore. Per questo l’astrologo Branko vi assicura subito che il mese dei Pesci sarà facile da gestire. Infatti, a parte il Sole e Nettuno, Venere e Mercurio faranno un transito veloce. In amore, siete tra i segni più amati e più ricchi. Nella salute, dovete fare particolarmente attenzione ai farmaci, alle sigarette e all’alcol. E al monopattino. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno della Bilancia.

Cancro – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Settimana molto buona. Ogni mezzo è buono per rimettersi in gioco e cercare la fortuna là dove si trova. Urano vi mette le ali, Nettuno le vele e Marte i motori. L’amore torna protagonista nella vostra vita, finalmente uscirete fuori dall’inverno di Saturno. In questo periodo, Saturno non è solo vostro amico, ma anche costruttore di una nuova carriera. Tra lunedì 22 e mercoledì 24 febbraio la Luna brillerà di luce propria e renderà queste giornate davvero indimenticabili. E poi, subito dopo, Venere vi manda in prova una persona: prendetevi tempo per scegliere. Favoriti gli incontri con i nativi dei Gemelli.

Leone – Tre stelle per i nativi del Leone. Settimana buona. In questi ultimi tempi gli altri segni zodiacali sono stati piegati da Mercurio e da altri quattro pianeti in opposizione dal freddo Acquario. Il vostro segno, invece, non si è mai fatto piegato da loro, tutto merito della vostra straordinaria energia interiore. Anche se avete un atteggiamento materialistico, sapete benissimo che non si può divorziare dai ricordi, separarsi dai sogni, il cuore si frantuma in mille pezzi. L’amore ritorna protagonista nella vostra vita. Giovedì 25 febbraio la Luna è nel vostro segno zodiacale e Venere canta l’amore. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Pesci.

Vergine – Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Settimana molto buona. Durante gli incontri dovete fermare gli orologi perché le ore della gioia non si contano. Nei primi due mesi invernali vi è andata alla grande: lavoro, studio, carriera, affari. Siete riuscita anche a risolvere un piccolo problema legale. Solo in amore non siete sempre stati presenti, forse perché non avete sfruttato l’eccezionale passionalità offerta da Marte nel segno del Toro. Sfruttate quest’ultima settimana di febbraio per recuperare il tempo perduto: da giovedì 25 febbraio Venere comincia a fare le bizze. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Acquario e della Bilancia.

Bilancia – Cinque stelle per i nativi della Bilancia. Settimana ottima. Se non vi siete sposati la scorsa settimana, avete un’altra magnifica possibilità. Questo meraviglioso cielo astrologico porta felicità ai nativi di ogni età, compreso gli ultraottantenni. L’amore fa sul serio, mentre il lavoro e i soldi danno il massimo. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia.

Scorpione – Quattro stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Settimana molto buona. Voi dello Scorpione, davanti a un amico Pesci, sapete dominare benissimo i turbamenti e le incertezze, anche i sentimenti d’amore. Dopo quattro settimane di riserva, finalmente vi attende una settimana molto positiva anche per il lavoro. All’inizio della prossima settimana ci sarà una bellissima Luna, approfittatene per sfornare idee, strategie, per dare un tocco di classe alle attività indipendenti. Venere torna a splendere il 25 febbraio. Favoriti gli incontri con i nativi dell’Ariete.

Sagittario – Tre stelle per i nativi del Sagittario. Settimana buona. Siete molto bravi nel settore dei viaggi, nei rapporti con l’estero e con gli stranieri. Anche se questo è un periodo non molto facile a causa del Covid-19, volendo, un bravo professionista del segno trova un modo di contattare le persone importanti. Ricordate che nel mese di maggio Giove sarà per un paio di mesi in aspetto negativo; adesso dovete sfruttare al meglio la sua disponibilità. Dopo la prima crisi del 19 febbraio, dovete affrontare la seconda il 25 febbraio con Venere che transita nello spazio zodiacale dei Pesci. Le donne Sagittario in età critica devono fare molta attenzione nella salute, visite mediche. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Leone.

Capricorno – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Settimana ottima. Prosegue il vostro personale record del vostro inverno: nessun pianeta in aspetto negativo, soltanto qualche Luna bizzarra. Nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 febbraio apparite intrattabili, ma per fortuna il 19 avete già ottenuto il vostro successo professionale e finanziario. Se riuscite a tenere a bada il nervosismo, tra il 25 e il 27 febbraio potreste vivere una bellissima storia d’amore. Favoriti gli incontri con i nativi dello Scorpione.

Acquario – Quattro stelle per i nativi dell’Acquario. Settimana molto buona. L’Acquario intorno ai 30 anni si trova per la prima volta ad affrontare Saturno. Sfruttate al meglio le prime importanti occasioni per un’affermazione nel mondo, ma potete anche creare una vostra famiglia. L’Acquario intorno ai 50 anni, età di Giove, deve assaporare ancora i risultati e le gioie ottenuti. Se non siete ancora soddisfatti di come sono andate le cose nella vostra vita, avete l’occasione di ripartire. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Cancro.

Pesci – Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Settimana ottima. I bambini nati dopo il 18 febbraio promettono molto bene perché nascono senza un pianeta negativo, però, ci sarà un cambio di Luna che obbliga alla presenza in casa, severità con i figli, riguardi per la salute. Se pensate di essere poco coccolati in amore, oppure sfortunati negli affari, sarete clamorosamente smentiti da Venere, dal 25 nel vostro spazio zodiacale. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro e della Bilancia.

