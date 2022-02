Oroscopo di Branko 21 febbraio: buon inizio di settimana questo lunedì

Ariete – Oggi non sei dell’umore giusto e non sopporti i giudizi. Ma sei forte, determinato: vai avanti per la tua strada e segui i tuoi obiettivi!

Toro – Oggi nell’aria c’è un po’ di agitazione e non riesci a concentrarti sul lavoro. Stanno accadendo molte cose nella tua vita, ma ora devi cercare di evitare le polemiche inutili: non piangerti addosso e usa l’arma della diplomazia!

Gemelli – Oggi se hai a che fare con qualcuno testardo potresti avere dei problemi. Le emozioni ci sono, pensi di avere ragione, ma non dare spazio a un malinteso di rovinare la tua giornata. Vai avanti perché le soluzioni arriveranno!

Cancro – Hai dato il massimo, hai cercato di gestire al meglio la tua vita ma ora batti la fiacca perché capisci che non puoi fare tutto. Sei in ottima forma quello sì: cerca di studiare le prossime mosse!

Leone – Hai appena trascorso un periodo serio, ora si apre una fase della vita più allegra. Le occasioni per divertirti non mancheranno, ma fai attenzione perché qualcosa potrebbe andare oltre le tue aspettative!

Vergine – Oggi non hai paura di lavorare, anzi è un modo per dimostrare agli altri quanto vali. Sei produttivo, ma non preoccuparti: le congratulazioni e le soddisfazioni arriveranno in un secondo momento!

Bilancia – Bene l’amore, ora sei in grado anche di superare le difficoltà con diplomazia. Se stai cercando di vendere qualcosa il momento è giusto: hai carisma da vendere!

Scorpione – Oggi l’amicizia di una persona sarà davvero importante. Hai bisogno dell’affetto di chi ti sta vicino, ma anche della libertà e dei tuoi spazi: insomma, non vuoi restrizioni!

Sagittario – Oggi sei in ottima forma, la vita ti sorride e hai trovato finalmente un equilibrio tra quello che desideri e quello che puoi fare. I dubbi ci sono, ma cerca di andare avanti e di seguire la tua strada!

Capricorno – Non essere frettoloso e non fare un lavoro approssimativo. Prenditi il tempo necessario e vedrai che andrà bene!

Acquario – Sta per arrivare qualcuno che sconvolgerà la tua vita quotidiana e la stabilità inizierà a vacillare. Aspetta che si calmino le acque prima di agire!

Pesci – Chi ti sta vicino sostiene le tue idee, ti supporta: sei sulla strada giusta, ma forse c’è qualcosa che non va. Cerca di non cambiare i piani e di andare avanti superando le piccole difficoltà!

