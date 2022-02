Oroscopo di Barbanera 20 febbraio: oggi sarà una bellissima domenica

Ariete (21/3 – 20/4) – La domenica riserva qualche piccolo imprevisto. Il punto fermo sono gli amici, che non vi fanno mancare l’appoggio, l’ascolto e la comprensione.

Toro (21/4 – 20/5) – Per affari, per cultura, per piacere, un breve viaggio catalizza la vostra attenzione. Anche se la vostra attività vi reclama, oggi non ci siete per nessuno.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Atmosfera decisamente allettante per tutti i tipi di circostanze. Non mancheranno le piacevoli sorprese, gli incontri, i rapporti sociali e le amicizie.

Cancro (22/6 – 22/7) – La sfera emotiva, ipersensibile per natura, oggi va incontro a qualche complicazione, accendendo scintille di polemiche nella coppia e sul lavoro.

Leone (23/7 – 23/8) – Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali.

Vergine (24/8 – 22/9) – Accantonando le vostre esigenze, scoprirete valori e sensazioni a cui ultimamente non avete dato spazio. Qualcuno vi ama e voi non ve ne accorgete.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Venere ai ferri corti con la vostra Luna evidenzia incertezze sul filone sentimentale, specie se non siete ancora convinti della scelta compiuta.

Scorpione (23/10 – 22/11) – La giornata vi trova un po’ pensierosi, forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa, una pratica complicata.

Sagittario (23/11 – 21/12) – In connessione con Saturno, la Luna si fa garante per una serata piacevole. Idee concrete e trovate da non lasciarvi sfuggire: annotatele!

Capricorno (22/12 – 20/1) – Le vostre risposte affettive oggi non sono delle più serene. Impazienti e poco tolleranti, liquidate le richieste del partner come fossero capricci.

Acquario (21/1 – 19/2) – Favorito dalla Luna in Bilancia, Saturno guadagna in socievolezza e savoir-faire. Leggeri ma non superficiali, siete l’immagine dell’equilibrio.

Pesci (20/2 – 20/3) – Il Sole, da poco entrato nel vostro segno, annuncio di amore per voi stessi e per gli altri, stabilisce una corrente energetica promessa di armonia.

