“Ora sbrocco”: Tommaso Zorzi non ce la fa più, momento di tensione altissima [VIDEO]

Al giovane conduttore Tommaso Zorzi è capitata una disavventura che ha messo a dura prova il suo sistema nervoso, generando un momento di tensione altissima.

Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ha concluso da poco la sua ultima esperienza televisiva. Su Real Time, Zorzi ha condotto la prima edizione del reality Drag Race Italy.

Sempre in viaggio per lavoro o per diletto, nelle ultime ore Tommaso ha dovuto fare i conti un fastidioso contrattempo accadutogli in aereo, che lui stesso ha raccontato sui social, senza nascondere tutto il suo disappunto.

Tommaso Zorzi, alta tensione in aereo: “Siamo bloccati”

Tommaso Zorzi al GF Vip – Screenshot Mediaseplay

Senza dubbio l’ex gieffino Tommaso Zorzi è uno dei volti emergenti del monto televisivo italiano. Dopo la vittoria del GF Vip, Tommaso ha ricoperto il ruolo di opinionista per L’Isola dei Famosi, affiancando Ilary Blasi.

Poi, come ha raccontato lui stesso, ha abbandonato un progetto targato Mediaset, che lo avrebbe visto da solo al timone di un programma cucitogli su misura, per accettare la proposta di Real Time. Il ragazzo ha valutato Drag Race Italy come il programma giusto per un percorso di crescita professionale graduale e ragionato.

Per Tommaso gli impegni comunque non mancano e lo portano spesso a viaggiare in aereo. E proprio nel suo ultimo viaggio gli è capito un episodio parecchio fastidioso. “Raga vi ricordate la pazza che tornava dal volo da Ibiza, e che a un certo punto sbrocca?”, ha chiesto Tommaso ai suoi seguaci, nel video postato sui social, mentre è ancora seduto in aereo. E ancora: “Sto per fare la stessa medesima scena. Siamo atterrati venti minuti fa… venticinque minuti fa… anzi 30 minuti fa, e siamo bloccati in aereo perché c‘è vento e non ci possono far scendere!“.

VIDEO | Tommaso è atterrato ma è bloccato in aereo a causa del vento ✈️ #tzvip pic.twitter.com/TEma5CpfLj — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 18, 2022

Un impedimento improvviso e indipendente dalla sua volontà che lo ha infastidito non poco, come si evince dalla tensione presente sul suo volto, sebbene Zorzi non abbia rinunciato anche in questo caso ad affrontare la situazione con il suo solito sorriso.

