iran:-raisi-a-macron,-‘accordo-su-nucleare-deve-prevedere-ritiro-sanzioni’

Madrid: 19 feb. (Adnkronos/Dpa) – Lo stato dei negoziati per raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano. Questo il tema del colloquio telefonico di una novantina di minuti che si è svolto tra i presidenti di Francia e Iran Emmanuel Macron ed Ebrahim Raisi.

Raisi secondo quanto riportato dalla stampa iraniana, ha sottolineato che l’accordo negoziato dall’Iran e dalle principali potenze mondiali a Vienna “deve prevedere il ritiro delle sanzioni, garanzie valide e la fine delle rivendicazioni politiche”. Il presidente iraniano avrebbe anche sottolineato che Teheran ha avanzato “proposte costruttive” nei negoziati e ha studiato le proposte di altre parti “tenendo conto dell’interesse del popolo iraniano” nonostante le “pressioni politiche” per minare le opzioni di raggiungimento di un accordo.

Ha anche evidenziato la volontà dell’Iran di collaborare con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) i cui rapporti “certificano la falsità delle accuse di alcuni paesi” sulla natura militare del loro programma nucleare.

Raisi ha anche ricordato il sostegno dell’Iran alla lotta al terrorismo insieme a Iraq e Siria. “Se non fosse stato per l’efficace battaglia dell’Iran contro il terrorismo, in particolare quella del martire Soleimani, lo Stato islamico sarebbe oggi in Europa”, ha assicurato.

Macron, dal canto suo, ha riconosciuto i “progressi” nei negoziati di Vienna e ha espresso l’auspicio che si raggiunga un accordo “al più presto” poiché c’è una “necessità imperativa” per realizzare questo patto “mentre c’è ancora tempo”, come riportato dall’Elíseo. “L’Iran deve cogliere questa opportunità e prendere le decisioni politiche che preservano l’accordo di Vienna nell’interesse dell’Iran e di tutti”, ha affermato. La prossima settimana ci saranno nuovi contatti “per andare avanti su questa strada”.