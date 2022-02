domanda-scomoda-per-blanco:-lui-si-alza-e-se-ne-va-[video]

Nella recente intervista per RTL 102.5, Blanco ha ricevuto una domanda per lui alquanto scomoda vista la sua reazione sorprendente.

Blanco a RTL 102.5 – Screenshot Instagram

Blanco si è aggiudicato il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood presentando la canzone ‘Brividi’. Un traguardo straordinario che gli ha cambiato la vita per sempre. Ma ce né un altro che invece continua a sfuggirgli.

Il giovane musicista, originario di Brescia, ha da poco compiuto 19 anni. Ma nonostante la giovane età ha capito prestissimo cosa avrebbe fatto da grande, ovvero dedicarsi anima e corpo alla musica.

Ciò non toglie che ci siano altri obiettivi da raggiungere, per completare la propria formazione. Uno di questi per il momento sembra ancora lontano, con grande fastidio per Blanco, vista la sua reazione quando si è toccato l’argomento nella recente intervista rilasciata a RTL 102.5

Blanco, domanda scomoda: lui si toglie le cuffie e va via

Blanco a RTL 102.5 – Screenshot Instagram

Blanco e Mahmood, dopo la strepitosa vittoria ottenuta sul palco dell’Ariston, si sono ritrovati negli studi della radio RTL 102.5, dove sono stati celebrati con un premio speciale.

Per Blanco è un momento d’oro. La vittoria Sanremese segna un momento fondamentale per il proseguimento della sua carriera artistica. In studio si è parlato del suo futuro, tra concerti in arrivo e la grande sfida dell’Eurovision 2022.

L’intervista è andata avanti in maniera allegra, con uno scambio di battute divertenti tra lui e Mahmood. Poi il giornalista Niccolò Giustini, prendendo spunto dai tanti fan che interagivano in rete, ha colto la palla al balzo per rivolgere una domanda secca e un po’ maliziosa proprio a Blanco: “Una curiosità, più che altro, perché sono arrivati tanti messaggi: ma la maturità?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M E T T I M I L E A L I 🕊️ (@blancosupporter)

A quel punto il ragazzo si è tolto le cuffie e si è alzato, facendo finta di andare via per ripicca. Naturalmente si trattava di uno scherzo, ma la domanda di Giustini ha toccato un testo dolente. “Si è stoppato il microfono”, ha scherzato Blanco al suo ritorno. “Non è detto che uno debba prenderla la maturità… tra l’altro… nella vita”, ha osservato la conduttrice Nicoletta Deponti, venendogli in soccorso.

Ciò nonostante Blanco ha voluto replicare, riconoscendo le sue mancanze: “Voglio dire una cosa: comunque è importante studiare”. E subito dopo la Deponti ha cercato di chiudere la questione: “Quindi, prima o poi la prenderai”. Ma il ragazzo, sempre scherzando, si è messo ad ansimare, come quando si è sotto pressione. Evidentemente Blanco è consapevole dal fatto che la maturità vada presa a tutti i costi, e il fatto che non ci sia ancora riuscito rappresenta per lui un cruccio.

The post Domanda scomoda per Blanco: lui si alza e se ne va [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.