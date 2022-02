barbara-d’urso,-dopo-la-denuncia-il-post-da-brividi:-una-foto-che-commuove-tutti

Dopo la brutta notizia, Barbara D’Urso ha pubblicato sui social una foto che commuove, in cui è al fianco di una persona speciale.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma del fatto che la showgirl Pamela Prati ha decido di agire per vie legali nei confronti di Barbara d’Urso. Ma al momento la D’Urso ha preferito non esprimersi sulla questione.

Per lei è in arrivo una nuova avventura televisiva. Infatti Barbara D’Urso condurrà la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione, programma che andrà in onda su Italia 1 a partire dal prossimo 15 marzo. Sul cast non ci sono ancora informazioni, si sa solo che i provini stanno procedendo a ritmo serrato.

Quindi, visti gli impegni imminenti e la delicatezza della questione esistente tra lei e la Prati, la conduttrice napoletana si è concessa solo un pensiero, via social, dedicato a una persona molto speciale alla quale ha voluto fare gli auguri di buon compleanno.

Barbara D’Urso, una foto che commuove: “Ti vogliamo un gran bene”

Difronte alla notizia della denuncia di Pamela Prati, per il momento Barbara D’Urso ha preferito non esprimersi, dando invece spazio agli auguri di buon compleanno rivolti ad un suo vecchio e caro amico.

Due giorni fa Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni. Per colpa di un ictus il famoso giornalista televisivo ha dovuto abbandonare la sua brillante carriera, che lo ha visto lavorare sia in Rai che per Mediaset. In occasione del suo settantesimo compleanno, l’amica e collega Barbara D’Urso ha postato sui social una foto commovente in compagnia proprio di Sposini, mentre lo accarezza amorevolmente, accompagnando il tutto con un frase che esprime grande affetto.

Buon compleanno al mio amico e amico di tutti #LambertoSposini ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Ti vogliamo un gran bene, lo sai… pic.twitter.com/682qZRbZWJ — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) February 18, 2022

Un messaggio commovente che oscura, almeno per il momento, la notizia apparsa in questi giorni circa la decisione di Pamela Prati di agire per vie legali contro la conduttrice napoletana.

Rivelazione fatta da Francesca Fagnani, che ha intervistato la Prati nel corso della nuova edizione del programma ‘Belve’, in onda su Rai 2 Belve. I fatti risalgono a tre anni fa, quando la D’Urso dedicò ampio spazio al caso Mark Caltagirone, il marito inesistente dell’ex showgirl del Bagaglino, la quale sempre in merito a questa vicenda non ha mai nascosto di essersi sentita esposta a una gogna mediatica.

The post Barbara D’Urso, dopo la denuncia il post da brividi: una foto che commuove tutti appeared first on Ck12 Giornale.