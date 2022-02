“Un Draghi così non l’ho mai visto”. Giannini e il dettaglio notato in conferenza: governo con i giorni contati?

Si parla dell’appena conclusa conferenza stampa a Otto e Mezzo. Ospite nello studio di Lilli Gruber nella puntata di venerdì 18 febbraio, Massimo Giannini. “Un Draghi così aspro – esordisce – non lo avevamo mai sentito e non avevamo mai visto che da Palazzo Chigi arrivavano segnali di asprezza”. Per il direttore de La Stampa la domanda però è un’altra, ossia “quanto durerà?”. Ma non è tutto, “Poi non c’è solo il Parlamento – prosegue – ma anche i ministri. Settimana scorsa due ministri, uno del Pd e uno della Lega, hanno attaccato il governo anche sulla riforma della giustizia e sul superbonus”.

Passando poi al disegno di legge appena approvato dal Consiglio dei ministri per frenare il caro bollette, Giannini lancia una frecciata all’esecutivo: “Sono misure che hanno preso anche gli altri paesi europei”. Insomma, un modo come un altro per dire che quanto attuato dal premier non deve stupire.

Infine, rivolgendosi a Stefano Patuanelli, ministro grillino dell’Agricoltura: “Ma lei cosa pensa del fatto che Giorgetti, ministro della Lega, ha attaccato il superbonus?”. Immediata la replica con Patuanelli che prende le difese del governo, ribadendo che il superbonus “non è per fare le ville ai ricchi”.