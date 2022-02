Ucraina: Biden, ‘da Usa e alleati messaggio impressionante di unità’

Roma, 18 feb. – (Adnkronos) – “Nonostante il tentativo della Russia di dividerci gli Usa e i suoi alleati sono rimasti uniti: abbiamo visto un messaggio impressionante di unità, determinazione e decisione”. Lo ha sottolineato il presidente americano Joe Biden in un messaggio dalla Casa Bianca in cui ha ricordato le “ripetute violazioni del cessate fuoco con il tentativo Russia di provocare l’Ucraina”. “Continuiamo a vedere una sempre maggiore disinformazione su un massiccio attacco di Kiev” alle auto-proclamate repubbliche separatiste. “Ma semplicemente non ci sono testimonianze” in proposito “e sfida il buonsenso credere che l’Ucraina scelga questo momento con 150 mila soldati al confine per una escalation” militare.