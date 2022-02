Oroscopo di Branko 20 febbraio: questa domenica aspettatevi degli imprevisti

Ariete – Finalmente il passato è alle spalle e ora puoi rimetterti in gioco con la tua creatività: pensa ai progetti per il futuro e vai avanti così! Ma cerca di trasmettere la passione che hai anche gli altri del tuo gruppo!

Toro – Forse è il caso di ritornare sul passato, su un incarico che ancora non è del tutto concluso. Cerca di capire cosa è giusto e cosa no: non buttarti a capofitto!

Gemelli – Oggi sei in forma, la vita ti sorride e hai un equilibrio fantastico tra quello che desideri e quello che vorresti fare. Eppure, i dubbi ci sono: cerca di non sprecare le energie!

Cancro – Sei leale con le persone che ti sono vicino, pronto ad aiutare chi è in difficoltà. Non sopporti l’ipocrisia e le bugie ti fanno arrabbiare, anche quelle ‘bianche’ e detto per una giusta causa!

Leone – Sei nel ritmo giusto, ma sta per accadere qualcosa di inatteso che ti rallenta un po’. In ogni caso, tu riuscirai a realizzare tutti i tuoi obiettivi e ad andare avanti!

Vergine – Non sei dell’umore giusto, non hai voglia di essere ostacolato e non vuoi che qualcuno ti privi della tua libertà. Cerca i vecchi amici, su di loro puoi sempre contare, ma non scendere a compromessi!

Bilancia – Aria di cambiamento attorno a te, anche se da giorni sta opponendo resistenza. Ora sei pronto a tutto, cerca di fare chiarezza nella tua testa e poi puoi agire: ma occhio alle conseguenze delle azioni!

Scorpione – Sei pronto a tutto, ma attenzione perché così facendo potresti perdere una persona a te molto vicina. Qualcuno pensa che tu sia strano, molti non ti riconoscono!

Sagittario – Un giorno ti ribelli, l’altro invece ti lecchi le ferite. Hai momenti altalenanti, non sai bene come fare: mantieni il sangue freddo, altrimenti nulla si risolverà!

Capricorno – Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Sei in una fase della vita incerta, ma è meglio fare chiarezza. Tranquillo, mantieni la calma perché non devi fare nessuna scelta importante!

Acquario – Attenzione, potresti avere delle difficoltà e non sei in grado di capire davvero quello che provi: passi da un sentimenti all’altro!

Pesci – Oggi non sei dell’umore giusto, non vuoi rivelare agli altri quello che pensi. Tu sai come agire, ma cerca di non sprecare energie: qualcuno vicino ti può aiutare, fidati!

