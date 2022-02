Oroscopo di Barbanera 19 febbraio: le stelle di questo sabato

Ariete (21/3 – 20/4) – Mollate il timone del rapporto e lasciate fare alla dolce metà. Vi condurrà per mano sempre più vicino al vostro ideale di amore: romantico e stuzzicante.

Toro (21/4 – 20/5) – Non sarete sufficientemente lucidi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Possibilmente, rimandate ogni discussione.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna vi protegge e vi sostiene. Piccoli spostamenti potranno rivelarsi piacevoli, e avranno il potere di rilanciare entusiasmo e vitalità.

Cancro (22/6 – 22/7) – Il transito della Luna in Bilancia non incontra i vostri favori. Navigate a vista, nell’incertezza ci sono decisioni che non potete più rimandare.

Leone (23/7 – 23/8) – Grazie alla Luna, la disposizione d’animo è allegra. Lasciatevi la libertà di seguire le aspirazioni personali. Serata di svago con gli amici.

Vergine (24/8 – 22/9) – Puntate alla conquista di quanto sognate: i tempi sono maturi. Marte vi rende degli invincibili lottatori, più forti di ogni possibile rivale.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Strettamente allacciata a Mercurio, la Luna in Bilancia mette le ali alla vostra creatività. Viaggi, incontri e mondanità, il fiore all’occhiello.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Non brillate per coerenza logica e per spirito di organizzazione, potete però contare su validi collaboratori e su circostanze fortunate.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Accettare un confronto di opinioni sarà un’occasione per aprirvi alla tolleranza e a una visione meno assolutistica. L’elasticità mentale è essenziale.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Una storia d’amore disimpegnata tiene banco nei vostri pensieri. Confinate il passato in soffitta, e fatevi trasportare da un vento innovativo.

Acquario (21/1 – 19/2) – Amabilità e socievolezza gli assi nella manica. Vi trovate stretti tra due fuochi, ma saprete mediare alla perfezione. Si accendono nuovi entusiasmi.

Pesci (20/2 – 20/3) – La gestione economica rischia di sfuggirvi di mano, a causa di una spesa non preventivata. Fortunatamente, in qualche modo riuscirete a restare a galla.

