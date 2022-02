“ora-ve-lo-posso-dire”:-emma-marrone-lo-ha-ammesso,-finalmente-arriva-la-conferma-ufficiale-[video]

Durante un’intervista per Radio Italia, Emma Marrone ha confessato ciò che i suoi fan aspettavano da tempo. Potrebbe succedere prestissimo

E’ una delle cantanti pop più amate del momento, Emma Marrone. Uscita vincitrice dalla nona edizione di Amici di Maria de Filippi, da quel momento in poi la sua carriera è stata costellata di successi e soddisfazioni. Ogni suo disco e singolo, infatti, è riuscito a ottenere numeri incredibili e il suo pubblico si è di anno in anno moltiplicato.

Quest’anno ha partecipato per la terza volta al Festival di Sanremo, dopo la vittoria nel 2012 con “Non è l’inferno”. La canzone di quest’anno, “Ogni volta è così”, si è classificata sesta e le ha regalato molte soddisfazioni. Ma la vera notizia dell’anno è arrivata solo da poche ore e potrebbe cambiare tutto.

Emma Marrone dopo Sanremo: “Non può finire così”

Emma Marrone è nota per essere una talentuosissima cantante, oltre che una simpatica donna sempre capace di stare allo scherzo. Nella sua carriera, però, non ha mai fatto mistero della sua vicinanza a tematiche sociali come la solidarietà e l’impegno sociale. Uno dei temi che più la appassionano e la muovono, nelle proprie iniziative, è il femminismo e la difesa delle donne vittime di violenza.

Anche la canzone con cui vinse Sanremo nel 2012, infatti, denota quanto la società sia al centro delle sue riflessioni. “Non è l’inferno” criticava infatti una società in cui le persone, piuttosto che provare a sopravvivere tra difficoltà, disoccupazione e povertà, preferivano morire. Anche al Festival di Sanremo di quest’anno è riuscita a portare con sé sul palco una questione che le sta molto a cuore, quella della parità lavorativa tra uomini e donne.

Come direttrice d’orchestra per la sua canzone, infatti, Emma non ha scelto uno dei blasonati nomi dei direttori che annualmente sono presenti all’Ariston, ma una donna del tutto inaspettata. Sua direttrice d’orchestra, infatti, era Francesca Michielin. La cantante, fresca del secondo posto al Festival dell’anno scorso, sta studiando da direttrice al Conservatorio e si è prestata per ricoprire questo prezioso ruolo per l’amica e collega.

Il connubio artistico è stato per tutti inedito ed emozionante, poiché era palpabile sia la tensione delle due cantanti sia la loro visibile voglia di fare bene. Durante un’intervista a Radio Italia, Emma ha così commentato Sanremo e la collega. “E’ stata eccezionale e straordinaria. Una grandissima artista, grandissima musicista“. E poi ha sganciato la bomba: “Sono onoratissima di questa cosa che abbiamo vissuto insieme e non finisce qui, probabilmente…“.

Insomma, pare che il connubio tra Emma Marrone e Francesca Michielin sia solo ai suoi inizi. Chissà dove vedremo di nuovo la coppia tutta al femminile: sicuramente sapranno stupirci.

