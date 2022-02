“Non vedo l’ora”: grande emozione per Giulia Stabile, ora è davvero tutto pronto

La ballerina di Amici21 lo annuncia con visibile trasporto. Giulia Stabile è pronta, la grande esperienza sta finalmente iniziando

E’ stata la vincitrice dell’edizione dell’anno scorso di Amici di Maria de Filippi e da quel momento la sua carriera è letteralmente esplosa. Si tratta di Giulia Stabile, oggi ballerina professionista presso il talent di Canale5. La ragazza è entrata nella scuola giovanissima e in poco tempo ha conquistato il cuore non solo dei professori, ma anche dei telespettatori.

Nelle ultime ore, Giulia Stabile ha condiviso un annuncio che ha lasciato tutti senza parole e che si tratta del coronamento del suo inizio carriera, fatto di enormi successi e soddisfazioni. E’ tutto pronto, manca pochissimo.

Giulia Stabile lo dice a tutti: “Sarà completamente diverso”

Dopo Amici la sua carriera ha subito una vera e propria impennata. In realtà, per la giovanissima Giulia Stabile classe 2002, si tratta di un inizio: il ruolo di professionista presso il reality show che l’ha lanciata solo l’anno scorso è la sua prima vera professione. Ma oggi Giulia non fa solo la ballerina. Sempre per Amici tiene una rubrica su WittyTV che si chiama “Intervista Stabile”, in cui chiacchiera con i diversi ospiti che sono presenti nella puntata della domenica.

Un altro ruolo che Giulia sta ricoprendo, durante questa stagione televisiva 2021/2022, è la conduttrice di Tu Sì Que Vales con Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. L’indissolubile trio, che ormai conduce il programma da cinque anni, ha quindi accolto la piccola Giulia, che porta in trasmissione la sua ironia e il suo calore. Per lei è la prima esperienza come conduttrice, ma sta già riuscendo a farsi conoscere e amare dal grande pubblico. Giulia Stabile, infatti, oltre che grande ballerina è una ragazza molto autoironica e spontanea, qualità che in TV fanno la differenza.

Sul suo Instagram, in queste ultime ore, Giulia Stabile ha condiviso un post che ha fatto letteralmente sognare tutti i suoi fan. Le sue parole son state inizialmente dedicate al Serale dell’anno scorso, la fase finale dello show di Amici che poi l’ha portata a vincere. “Il serale è stata una delle esperienze più belle della mia vita, durante esso ho sentito in me uno scatto, una crescita artistica“.

Dopo qualche riga, poi, ha annunciato che il Serale di quest’anno è ormai vicinissimo e per lei sarà il primo da professionista. “Quest’anno mi troverò dall’altra parte, sarà un’esperienza completamente diversa, ma sono sicura che quel palco continuerà a farmi crescere (…). Non vedo l’ora!”

