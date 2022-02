Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “L’urgenza di riforme e cambiamento non può ridursi alla legge elettorale, in particolare proporzionale. Si può discutere di tutto ma la legge elettorale proporzionale fatta semplicemente per avvantaggiare qualcuno è sempre sbagliata. La legge elettorale deve permettere di avere un governo che possa decidere”. Così Giancarlo Giorgetti al congresso di Azione.