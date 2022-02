“Hanno notizie dall’esterno”: soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]

Lulù Selassiè e la sorella Jessica sono finite in una bufera mediatica dopo le rivelazioni post-confessionale. Favoritismi in atto?

Le sorelle Selassiè, ribattezzate Princess nella casa del GF Vip, sono da poche ore il fulcro dell’attenzione mediatica. La giornata di ieri ha segnato un passaggio decisivo per loro: in particolare è stata Lulù a rendersi protagonista di un acceso scontro, che ha coinvolto metà dei concorrenti in gara.

La tensione è alle stelle, e la lunga permanenza nel reality non aiuta a calmare i nervi, e Lulù si è scagliata contro Sophie Codegoni, rea di aver consumato i fiocchi al latte, di cui la Princess si nutre. In breve tempo, Lulù ha inscenato un clamoroso attacco di panico, tremando e singhiozzando, adducendo di essere ammalata di anoressia e di non sentirsi sufficientemente compresa e tutelata. Sophie ha minimizzato sbuffando, replicando che certi temi hanno uno spessore inadeguato al contesto ludico del programma, facendo alterare ancora maggiormente la Princess. Jessica si è schierata in sua difesa, finendo in un aspra bagarre con Nathaly Caldonazzo, e in breve la Casa è stata teatro di urlacci e offese irripetibili. Gli autori hanno ritenuto doveroso intervenire, richiamando Lulù in confessionale, ma l’intimità di tale parentesi è stata violata in seguito dalle indiscrezioni successive: vediamo quanto accaduto.

“Hanno notizie esterne!”: esplode lo scandalo dopo la confessione di Lulù Selassiè

Lulù, durante il confessionale, ha avuto modo di calmarsi, ripristinando uno status di calma e lucidità. Si è quindi confidata con la sorella Jessica, raccontandole di quanto avvenuto a porte chiuse con gli autori. “Ma cosa ti ha chiesto? Ma era un collegamento o…?“, ha chiesto Jessica, incuriosita. Lulù ha replicato con aria sorniona: “Sì, mi ha chiesto se stavo meglio, e di stare tranquilla che…“, schermandosi la bocca con l’ausilio della mano.

E’ plausibile ipotizzare che la persona in collegamento fosse il conduttore Alfonso Signorini, intervenuto per sedare i bollenti animi in Casa. Il maldestro tentativo di censura di Lulù ha creato un crescente mormorio del web: da mesi si caldeggia l’esistenza di favoritismi e irregolarità da parte della produzione. Gli utenti dei social accusano Lulù e la sorella di ricevere informazioni dall’esterno, seguendo di conseguenza un copione prestabilito per arrivare integre alla finale del programma, stimata per il 14 marzo. “E il GF censura… E dicono di Soleil protetta? Queste due vanno in confessionale e hanno notizie esterne e direttive, come Miriana!“, commenta un fan del programma. Ecco il video:

Jessica:” Ma Ma cosa ti ha chiesto ?Era in collegamento?”

Lulù:” Si mi ha chiesto se stavo meglio e mi ha detto di stare tranquilla che ..”

E il Gf censura 🤡🎪E dicono di Soleil protetta? Queste vanno in confessionale e hanno notizie esterne e direttive come Miriana🤮 #gfvip pic.twitter.com/ESgusWzGb6 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) February 17, 2022

Si chiarirà mai la percentuale di intervento attivo da parte della produzione del GF Vip? I rumors evidenziano sempre di più l’ipotesi di un’edizione pilotata sin dagli albori.

E comunque quest’ultimo episodio lascia supporre che nella Casa, al riparo dall’occhio indiscreto delle telecamere, avvengano cose che almeno teoricamente non dovrebbero accadere, alimentando così i sospetti.

