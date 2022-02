“ha-ucciso-il-gf-vip”:-l’ultima-decisione-di-alfonso-signorini-scatena-il-putiferio,-adesso-corre-un-enorme-pericolo

Alfonso Signorini sta rischiando grosso: la sua conduzione al GF Vip si sta rivelando fallimentare, pubblico in rivolta.

I reality-show sono ormai i programmi di intrattenimento di punta per le maggiori emittenti televisive. Tale format, inaugurato come prevedibile dagli States, appassiona milioni di telespettatori, che seguono le avvincenti storie dei protagonisti, seguendoli passo passo in tempo reale durante l’arco della giornata. In Italia, la prima edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, ha riscosso un successo stratosferico, proponendo personaggi iconici come il compianto Pietro Taricone, Marina La Rosa, Cristina Plevani e Rocco Casalino.

Durante gli anni, il format ha gradualmente cambiato orientamento, passando dall’introdurre sconosciuti – le cui caratteristiche peculiari venivano attentamente vagliate e valutate dagli autori -, a personaggi di rilievo mediatico, come nel caso dell’attuale versione del reality, ovvero il GF Vip. Se il format ha perso di spontaneità e freschezza, certo ne ha guadagnato in termini di spettacolarizzazione: il cambiamento però, sembra piacere sempre meno al pubblico, che chiede infatti una maggiore spontaneità.

“Una soap interattiva”: giudizi al vetriolo sul reality di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è spesso nel mirino degli haters nel web. Accusato di favoritismi e di eccessiva piaggeria nei confronti di personaggi chiave quali Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, ora deve fronteggiare un’ennesima rimostranza. Il conduttore ha infatti scelto di cavalcare l’onda del clamore mediatico legato ad Alex Belli e al suo triangolo amoroso, inserendo nuovamente l’ex concorrente nel gioco. L’argomento, però, ha già occupato notevole spazio nel reality, privando di visibilità altri personaggi meritevoli di attenzione, e nel web dilaga l’insofferenza.

La “chimica artistica“, l’”amore libero” e la liaison tra Alex, Delia e Soleil è ormai un tema trito e ritrito, rivoltato come un calzino, e il ritorno dell’attore nel programma ha provocato una sonora protesta. Il conduttore, complice la produzione, sta esasperando la vicenda, canalizzando il focus solo su una ridotta rosa di personalità, e i fan del programma si dichiarano delusi da tale politica. “Non commento, non guardo da tempo, non giudico. C’è chi ama tutto ciò e lo rispetto. Ma un aspetto è innegabile: Signorini ha ucciso il GF Vip. Non ci sono più gara, competizione, isolamento, distacco dal mondo esterno. Si entra, si esce. Questa è altra cosa. È una soap interattiva…“, commenta un utente.

La gara degli ascolti sta conducendo gli autori del format in lande pericolose: se, come noto, il giudizio del pubblico è sovrano per i concorrenti, lo stesso principio vale per lo share. E’ a rischio la futura conduzione di Alfonso Signorini al GF Vip? Si ipotizza un drastico cambio di rotta: potrebbero tornare al timone figure storiche nella storia del reality come, ad esempio, la celebre Barbara D’Urso. Forniremo doverosi aggiornamenti in merito.

