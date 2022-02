“È il mio idolo”: colpo di scena per Sara Croce, arriva il messaggio tanto atteso

Emozioni pazzesche per Sara Croce, il volto di Avanti un Altro e di Ciao Darwin. La notizia l’ha data proprio lei, del tutto inattesa

E’ il volto di Avanti Un Altro, la Bonas che mette in crisi tutti i concorrenti, Sara Croce. La giovanissima modella, già classificata quarta a Miss Italia nel 2017, ha conosciuto Paolo Bonolis in occasione di una puntata di Avanti un Altro in cui ha interpretato Madre Natura. Da quella conoscenza è nata la collaborazione che l’ha portata al fortunato gioco di Canale5.

Ha solo 23 anni, ma Sara Croce ha già fatto molta strada nel mondo della moda e della televisione, realizzando suoi importanti sogni. Nelle ultime ore, poi, un altro suo grande sogno si è avverato proprio in un momento inaspettato.

Sara Croce e il messaggio inaspettato su Instagram

La Bonas ha raccontato di aver sviluppato la passione per la moda sin da piccolissima, così come quelle per il canto e lo spettacolo. Proprio per cercare di coltivare al massimo le sue doti, Sara Croce ha anche preso lezioni di canto e ha iniziato a soli 16 anni a sfilare su alcune passerelle. Il suo fisico asciutto, però, non la faceva sentire a suo agio poiché si vedeva troppo magra e ha quindi deciso di provare a intraprendere la strada del fitness.

Per lasciarsi aperta ogni strada, Sara Croce ha intrapreso gli studi presso il Liceo Scientifico di Scienze Applicate e successivamente si è iscritta a Comunicazione d’Impresa. Nel 2017, però, è inaspettatamente arrivato il quarto posto a Miss Italia e da allora la sua carriera ha subito un’importante accelerata. La sua bellezza, infatti, l’ha portata a calcare le passerelle e i palchi più importanti.

Oltre al lavoro in televisione come modella e show girl, Sara Croce ha anche un profilo social molto attivo. Su Instagram, infatti, conta oltre 800mila follower e qui condivide scatti del suo lavoro, momenti di vita e anche consigli per i suoi follower. E’ proprio sul social più amato dai giovani che a Sara Croce è arrivato un messaggio del tutto inaspettato. “Enjoy your weekend, Sara” gli ha scritto The Rock, nome d’arte diDwayne Douglas Johnson, attore e produttore cinematografico.

Per lei è stata un’emozione inaspettata, soprattutto perché ha dichiarato che lui è uno dei suoi idoli sin da piccola. Chissà se tra i due c’è una conoscenza pregressa che non conosciamo o se, invece, sta proprio per nascere qualcosa di importante.

