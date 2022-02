“Draghi era davvero arrabbiato, cosa ci ha detto”. Patuanelli, tutta la verità sull’ira del premier: tensione altissima

Stefano Patuanelli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 18 febbraio, rivela che Mario Draghi era veramente arrabbiato: “Ieri non c’è stata una strigliata da parte” del premier, spiega il ministro alle Politiche agricole del Movimento 5 stelle, “ma una presa di coscienza che il governo é qui per fare le cose. Lo ha detto in modo incisivo e ha chiesto di evitare che succeda in Parlamento quello che è successo negli ultimi giorni”.

E ancora, prosegue il ministro Patuanelli, “io da tanto tempo chiedo a Draghi una condivisione leggermente preventiva dei provvedimenti del governo perché questo ci mette in condizioni di difendere le scelte con i nostri gruppi parlamentari. Bisogna trovare un equilibrio, dobbiamo trovare gli strumenti perché si evitino queste situazioni”, sottolinea.

Infine, incalzato dalla Gruber che vuole sapere fino a che punto era furioso il presidente del Consiglio, Patuanelli la dice tutta: “Non c’è mai stata la guerra”, Draghi “era oggettivamente arrabbiato, questa è la verità, non sono ipocrita. Ma dobbiamo ricordarci che siamo una repubblica parlamentare e il Parlamento non può solamente mettere la luce verde sui provvedimenti del governo”.