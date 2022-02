“cosa-ha-ricominciato-a-fare”.-pio-e-amedeo-umiliano-belen:-imbarazzo-e-gelo-con-la-de-filippi

Pio e Amedeo sono molto amati ma anche piuttosto divisivi per il loro modo di trattare con il politicamente corretto. Dopo il successo di Felicissima Sera, lo show andato in onda l’anno scorso su Canale 5, e quello del film Belli Ciao uscito al cinema nel 2022, il duo comico è tornato a C’è Posta per te, dove ormai sono degli ospiti abituali.

Maria De Filippi li ha scelti per il sesto appuntamento della stagione – che come sempre sta riscuotendo un successo enorme a livello di ascolti – per fare un sorpresa a Pasquale Iannuzzi, un anziano signore con cui già avevano avuto a che fare in occasione di Felicissima Sera. “C’è una persona che ha subito un torto e ci sentiamo anche un po’ responsabili”, hanno dichiarato Pio e Amedeo. I quali, prima di procedere con lo scopo del programma, si sono lasciati andare a qualche battuta delle loro.

Nel mirino innanzitutto Belen Rodriguez, che pare abbia ripreso la frequentazione con Stefano De Martino: “Hai visto Maria? Adesso ha ricominciato il giro”. La De Filippi ha risposto con una risata un po’ imbarazzata, dopodiché Pio e Amedeo hanno nominato anche Fedez: “Abbiamo litigato, ci ha cancellato dai social, non dormiamo la notte per questa cosa. Per vendetta abbiamo però scritto il suo numero nel bagno dell’autogrill”.