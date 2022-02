“Sempre a pochi passi da te”, il nuovo romanzo d’amore di Giuseppe Sanfilippo

Dopo oltre anno Giuseppe Sanfilippo torna con un nuovo romanzo d’amore e non solo dal titolo Sempre a pochi passi da te (Independently published – 15 febbraio 2022). Per l’autore questa è l’ottava pubblicazione e il secondo romanzo non autobiografico. Su questa ultima pubblicazione ha dichiarato: “Sono molto felice di questo racconto, perché parla di un legame molto importante che si istaura tra un bambino e un adulto, parlando dei rapporti umani con genitori e amici. Allo stesso tempo, è un testo con cui ho giocato un po’ con la fantasia, con la conoscenza di dolori sofferti per via di squilibri nei rapporti interpersonali. Narro quindi quella difficile contemporaneità in cui il protagonista è costretto a vivere; dall’altro lato, sempre con fantasia, ho toccato il nostro tempo che vede l’umanità divisa di fronte a un virus combattuto in modo sbagliato. Naturalmente, nel romanzo non parlo di Covid, ma di un altro virus nato in un certo modo, ancora, dalla mia fantasia e che tratta un qualcosa di vivente nella realtà umana. Infine ci tengo molto a sottolineare l’onore di aver ancora una prefazione scritta da Stefano Duranti Poccetti, grande amico a cui devo tanto, perché è proprio grazie a lui che ho potuto proseguire un pezzo del mio percorso di vita come autore e non solo. Allo stesso tempo voglio ringraziare Kelly Barnes Portraits, pittrice e professionista di disegni di Grafite inglese, autrice di “Father and son”, opera presente in copertina. Con Kelly è stato un incontro bellissimo, una persona molto brava, gentile e sensibile. Un’artista di grandi opere che coglie molto i sentimenti e rapporti umani. La sua opera descrive molto il legame che si istaura tra i protagonisti principali del Romanzo”.

I protagonisti della storia sono Persèo e Lorenzo. Quest’ultimo è un bambino di dieci anni, che in qualche modo guida la vicenda, attraverso la sua innocenza, ma anche per la sua spiccata maturità, la stessa che aiuterà molto Persèo. Questo è un giovane di 34 anni, che, dopo la morte della nonna Nicoletta, si ritrova agli arresti domiciliari perché accusato d’essere portatore di un virus che ha scatenato un’epidemia. Come citato dall’autore, non si tratta di Covid19, ma di un altro virus che prende il suo stesso nome, ossia “Virus Persèo”, che si fa sempre più dirompente. Sarà proprio Lorenzo ad aiutare Persèo a ritrovare se stesso, aiutandolo a trovare un pezzo della propria esistenza che aveva perso nel suo percorso di vita. Al centro di tutto stanno il valore delle relazioni interpersonali, laddove si fa strada e protagonista il sentimento dell’amore. Il tutto in uno scenario in cui Lorenzo e Persèo si troveranno a lottare insieme per sconfiggere il misterioso virus che ha colpito l’umanità intera, dove le figure femminili giocheranno un ruolo di prim’ordine. Il romanzo è acquistabile esclusivamente su Amazon, sia in formato cartaceo al prezzo di € 8.32, e sia in Ebook al prezzo di € 4.50.