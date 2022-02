Oroscopo di Branko 19 febbraio: alti e bassi per salute e amore questo sabato

Ariete – Finalmente il passato è alle spalle e ora puoi goderti il presente e mettere in gioco tutta la tua originalità. Insomma, puoi pensare al domani, ma devi cercare di coinvolgere il tuo gruppo di lavoro nei progetti che hai in mente!

Toro – Pensavi di aver terminato un incarico, ma forse ora dovrai tornarci su perché il lavoro ancora c’è. Cerca di capire cosa va fatto, concentrarti e non essere frettoloso: potresti vanificare gli sforzi!

Gemelli – Oggi sei in ottima forma, la vita ti sorride e c’è il giusto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tuo tempo. Potrebbero esserci sì dei dubbi, ma cerca di non sprecare energie: le opportunità non mancano!

Cancro – Sei leale con le persone che ti stanno attorno e ci sei nel momento del bisogno. Tu, d’altra parte, non sopporti l’ipocrisia, ti infastidiscono le bugie e non riesci a concepire o a dare per buone quelle ‘bianche’ e per molti innocue!

Leone – Sei nel ritmo giusto, sta per succedere qualcosa che non ti aspetti e presto riuscirai a realizzare tutti i tuoi obiettivi! Forza, non mollare propria ora: vai avanti così!

Vergine – Oggi non sei dell’umore giusto e non tolleri chi sta cercando di ostacolare la tua libertà. Cerca i vecchi amici, qualcuno su cui poter contare e non scendere a compromessi con tutti. Anzi, meglio se continui a esprimere la tua creatività!

Bilancia – Aria di cambiamento intorno a te, oggi sei pronto a tutto. Cerca di indirizzare le tensioni che hai, di calmarti e di fare chiarezza nella tua testa prima di agire!

Scorpione – Oggi sei pronto a tutto, ma chi ti sta attorno è un po’ destabilizzato dal tuo essere così bizzarro, per altri sei quasi un’altra persona. C’è chi ti trova irresponsabile, ma tu lasciali parlare!

Sagittario – A volte ti ribelli a tutto, altre ti lecchi le ferite e non ti opponi. Insomma, sei un po’ altalenante e i momenti che vivi possono scaturire in reazioni eccessive: mantieni la calma!

Capricorno – Da una parte vorresti buttarti a capofitto, dall’altra preferisci aspettare. Sei un po’ indeciso, non sai come muoverti, ma ora non è importante: non devi fare nessuna scelta definitiva!

Acquario – Oggi non riesci a capire cosa provi, le tue emozioni passano da un estremo all’altro: sei ottimista sì, ma hai anche paura dei cambiamento. Mantieni la calma e vediamo cosa succederà nei prossimi giorni!

Pesci – Oggi non sei dell’umore giusto e non vuoi dire a tutti quello che provi. Non escludere le persone perché tra i tuoi cari soprattutto c’è qualcuno che ti tenderà la mano e che sarà in grado di aiutarti!

