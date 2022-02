Oroscopo di Barbanera 18 febbraio: è un venerdì per rialzarsi, ecco per chi

Ariete (21/3 – 20/4) – Venerdì ideale per rimettere a posto credenze, armadi e cassetti. Invasi dal sacro fuoco dell’ordine, farete tutto con grande efficienza.

Toro (21/4 – 20/5) – Rafforzata dal trigono di Venere, la Luna in Vergine vi regala il meglio di sé in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo!

Gemelli (21/5 – 21/6) – Contrariati dalla Luna, oggi prendete tutto per il verso sbagliato. Anche i conti non tornano e virano malinconicamente verso il rosso.

Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie alla Luna in Vergine, viaggi e avventure fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dal tran tran quotidiano.

Leone (23/7 – 23/8) – Andamento lento, ma confortante. Routine consolidata, occupazioni semplici, piccoli piaceri che hanno il vantaggio di riportarvi con i piedi per terra.

Vergine (24/8 – 22/9) – In transito nel vostro cielo dove raccoglie le energie di Marte, garante di solida tenuta emotiva, la Luna riesce a deviare il raggio nemico di Nettuno.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all’improvvisazione e all’appoggio della buona sorte.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Con la complicità della Luna, tutto ciò che è pratico e concreto, dal bricolage alla cucina salutista, vi riesce a meraviglia. Buonumore senza pretese.

Sagittario (23/11 – 21/12) – La vostra simpatia oggi non colpisce nel segno, e non basta a salvarvi dalle grinfie di un familiare inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi.

Capricorno (22/12 – 20/1) – La Luna armonica a Marte dona concretezza alle vostre iniziative e garantisce successo a tutti i progetti: d’amore, di viaggio o di lavoro.

Acquario (21/1 – 19/2) – Costretti a volare rasoterra dalle contingenze odierne e da qualche problema che vi toglie il sonno, lanciate evidenti segnali di insofferenza.

Pesci (20/2 – 20/3) – Malintesi con il prossimo, imprevisti in viaggio, sensazione di disagio, una malinconia infondata sono il frutto dell’opposizione tra la Luna e Nettuno.

