“non-ce-la-fa”:-anna-pettinelli-l’ha-combinata-grossa,-l’ultimo-gesto-crea-il-panico

Il serale si sta avvicinando e ad Amici i concorrenti iniziano a temere. Anna Pettinelli ha fatto una scelta molto discutibile: reazioni dure

Il serale di Amici 21 si sta avvicinando e tutti i concorrenti di canto e di ballo sperano di riuscire ad arrivare fino a quella fase, l’ultima, quella che decreta il vincitore. I professori, però, possono fino all’ultimo momento eliminare qualche loro allievo, preferendone uno venuto da fuori. Un’altra possibilità è quella di far entrare un concorrente nuovo aggiungendo semplicemente un banco.

Nelle ultime settimane, Anna Pettinelli ha scelto di dare un po’ di movimento ai concorrenti che compongono la sua squadra: Albe, che è dentro Amici sin dall’inizio, Calma e Gio Montana. Quest’ultimo, infatti, ha ottenuto un banco ex novo su precisa scelta della Pettinelli, ma le sue ultime parole stanno creando non poche polemiche.

Gio Montana è di Anna Pettinelli: “Lo esonero”

Nato e cresciuto a Milano, il vero nome di Gio Montana è Giovanni Niro. Ha ventidue anni e vive in una famiglia semplice, composta dal papà muratore e mamma casalinga. La sua vita gli ha fatto incontrare la musica a tredici anni, quando ha cominciato ad avvicinarsi al rap. Ha quindi iniziato a fare freestyle.

Pur non avendo mai studiato, Gio Montana ha ottenuto un disco d’oro con un suo singolo. E’ stato questo preciso dato che ha portato Anna Pettinelli a farlo entrare di diritto nella scuola di Amici. Il fatto di essere riuscito ad ottenere questo risultato senza alcuna trasmissione televisiva alle spalle le ha fatto capire la sua bravura.

Nelle ultime settimane, i cantanti sono stati costantemente messi di fronte ai risultati delle classifiche. Queste vengono ottenute dalle diverse gare che fanno, sia con i propri inediti che con le cover di altre canzoni. Proprio in merito a questo secondo tipo di esibizione, Anna Pettinelli durante il daytime andato in onda giovedì 17 febbraio ha annunciato una scelta pazzesca.

“Ho deciso di esonerare Gio Montana dalla gara delle cover” ha annunciato. “Lui è dentro la scuola di Amici perché ha dimostrato da solo, senza produzioni televisive, di farcela con le sue forze. Questo vuol dire che i suoi pezzi funzionano, quindi per me in questo momento non è importante che faccia le cover“. I fan, però, hanno commentato con parole dure questa frase:

ma anna non ce la fa,ad albe dice che dovrebbe migliorare nelle cover e che addirittura lo eliminerebbe, a tancredi l’anno scorso diceva che doveva saper fare le cover perché al serale non si cantano inediti,e allora di che parliamo #amici21 — Fracola | ciao belli (@Fracola5) February 17, 2022

Parole dure, soprattutto perché solo poche settimane fa Anna voleva eliminare Albe proprio perché classificato spesso ultimo nella gara delle cover.

The post “Non ce la fa”: Anna Pettinelli l’ha combinata grossa, l’ultimo gesto crea il panico appeared first on Ck12 Giornale.