milano:-sorpreso-con-cuffie-e-portadocumenti-di-ex-portiere-dell’inter,-denunciato

Milano, 18 feb. (Adnkronos) – E’ di 52 persone identificate, sei veicoli controllati e alcuni denunciati il bilancio di una serie di controlli compiuti a Milano, in via Padova e dintorni, da parte dei carabinieri della compagnia Porta Monforte, con il supporto di altri battaglioni. In particolare è stato denunciato un 56enne trovato in possesso di un paio di cuffie ‘Apple airpods’ e di un portadocumenti, risultati rubati lo scorso 15 febbraio a un 42enne ex portiere dell’Inter. Sfruttando il servizio di geolocalizzazione delle cuffie,i militari hanno rintracciato l’uomo e restituito il bottino al proprietario. Nel corso dei controlli è stato anche segnalato in prefettura di Milano un 25enne di origine marocchina, disoccupato e con precedenti per reati in materia di stupefacenti, trovato in possesso di 0,70 grammi di hashish.