“Lui è una sedia”: ironia impietosa ad Avanti un altro, Bonolis infierisce dopo l’errore madornale

Il conduttore Paolo Bonolis si scaglia impietoso su un noto calciatore in diretta ad Avanti un altro, clamoroso sfottò mediatico.

Paolo Bonolis è il mattatore Mediaset per eccellenza, e ha condotto parecchi programmi di intrattenimento record di ascolti, come “Ciao Darwin“, “Beato tra le donne” e, ultimamente, “Avanti un altro“. Verace romano, Bonolis spicca per dialettica e umorismo dissacrante, spalleggiato da sempre dall’onnipresente e poliedrico Luca Laurenti, e si concede spesso libertà ad altri showman precluse.

Nell’ultima puntata di “Avanti un altro“, Paolo ha interloquito con un concorrente in gioco, irridendo pubblicamente l’operato di un famoso calciatore dell’Inter, squadra prediletta del conduttore TV: ecco quanto accaduto.

Paolo Bonolis: smacco in diretta ad Avanti un altro, Handanovic alla berlina

Paolo Bonolis è da sempre, e dichiaratamente, un tifoso appassionato dell’Inter, e approfitta spesso degli spazi televisivi da lui gestiti per commentare le gesta della sua squadra del cuore. Durante l’ultima puntata di “Avanti un altro“, il caso ha voluto che, nelle domande del quiz fosse presente il nome del calciatore Samir Handanovic, portiere dell’Inter. Il calciatore è stato ultimamente oggetto di aspre critiche dopo il derby di campionato che coinvolgeva Inter e Milan.

Il primo tempo si era chiuso a favore dell’Inter, con un incoraggiante 1-0, per poi scivolare verso un deludente tracollo, marcato da due goal di Giroud, attaccante e centravanti dei rossoneri. Secondo la tifoseria dell’Inter, le due reti erano assolutamente evitabili, e Paolo Bonolis non ha mancato di rimarcarlo nel corso del suo programma. La domanda in lizza, a cui bisognava fornire la risposta errata per proseguire nel gioco era: “Un portiere o una sedia? Handanovic è…?“. Il concorrente ha risposto correttamente: “Una sedia...”. Bonolis ha approfittato del momento per incenerire il portiere dell’Inter, sibilando in modo sornione: “Risposta errata! Handanovic è una sedia, quindi deve dire portiere!“. Il siparietto ha divertito assai il pubblico, già avvezzo alla tendenza a frizzi e lazzi del conduttore Mediaset. Ecco un tweet al riguardo:

Avanti un altro-Sfida finale Bonolis: “un portiere o una sedia? Handanovic è?” Concorrente: “una sedia” Bonolis: “risposta errata. Handanovic è una sedia quindi deve dire portiere”. — Peppe Salines (@Peppe_Salines) February 17, 2022

Si attende la replica del calciatore, che però sappiamo essere munito di innegabile senso dell’umorismo.

