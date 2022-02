il-musicista-salentino-francesco-de-donatis-mette-a-disposizione-la-sua-esperienza-internazionale-per-un-master-in-film-scoring

(Adnkronos) – Il maestro de Donatis ha già formato, negli ultimi 3 anni, 100 allievi che adesso compongono musica in tutto il mondo per film, commercials, TV, documentari e videogiochi

Lecce, 18 febbraio 2022.La musica per film e videogiochi non è più una prerogativa di compositori esteri. Anche in Italia, grazie al musicista Francesco de Donatis, è cresciuto notevolmente il livello di formazione di nuovi professionisti del settore che hanno frequentato i master in film scoring che il maestro salentino ha organizzato da quando ha deciso di tornare a vivere in Puglia dopo le sue notevoli esperienze internazionali maturate negli Stati Uniti ed in Inghilterra.

Dopo aver studiato composizione e canto lirico presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli (BA), infatti, è entrato nell’Accademia Chigiana dove si è specializzato in composizione di musica per film sotto la guida del maestro Luis Bacalov.

Dopo di che gli Stati Uniti, dove de Donatis sbarca dopo aver vinto una borsa di studio presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston. E’ lì che consegue una laurea in film scoring, a cui poi si aggiunge quella in composizione presso l’Università di Salford, a Manchester, in Inghilterra.

Attualmente lavora come film composer presso diverse prestigiose strutture americane e inglesi, anche se le sue attenzioni sono rivolte alla Salento Productions, la sua casa di produzione attraverso cui realizza prodotti audiovisivi. A tutto questo si aggiunge la sua innata disponibilità a trasferire ai giovani le sue competenze attraverso master con borsa di studio e riconosciuti dal MIUR.

Si tratta di una professione bellissima che consente di lavorare da ogni parte del mondo per dare voce a film, documentari e videogiochi attraverso le note musicali. Chi frequenta questi master, tra l’altro, ha la possibilità di partecipare a workshop con la presenza di personaggi di fama internazionale.

“In questo lavoro – afferma il prof. de Donatis – la formazione è fondamentale perché consente di traguardare risultati impensabili. Certo, adesso ci sono tanti corsi per imparare a comporre musica per i film, ma spesso ci si scontra con realtà improvvisate che non riescono a trasmettere un valore aggiunto”. Proprio la formazione rappresenta, infatti, il punto di forza di chi, come Francesco de Donatis, è in grado di trasmettere ciò che ha imparato e vissuto nelle più importanti realtà del mondo nel settore delle produzioni cinematografiche e di videogiochi.

Guarda il Video

Contatti https://www.masterinfilmscoring.com/it/