“Che grande amica che hai!”: sparge veleno su Soleil Sorge, la pugnalata alle spalle è letale [VIDEO]

Il post puntata del GF Vip riserva amare sorprese a Soleil Sorge: il gruppo trama alle sue spalle, è puro complotto.

La scorsa puntata del GF Vip, come d’abitudine, ha riservato un grosso blocco di programma alla vicenda che coinvolge Soleil Sorge, Delia Duran ed Alex Belli. Il conduttore Alfonso Signorini ha richiesto un confronto decisivo tra i tre, invischiati in un torrido triangolo che da mesi monopolizza l’attenzione del pubblico.

Signorini ha persino deciso di provare un esperimento in diretta, interrogando i protagonisti della vicenda al buio, pur di carpirne le reazioni spontanee: le telecamere ad infrarossi hanno immortalato però l’ennesimo siparietto. In seguito, il conduttore ha chiesto lumi a Soleil, coinvolgendola nel ménage della coppia. Ha infatti esordito: “Soleil, tu che conosci molto bene l’animo femminile…“. Lo scambio di battute ha generato il caos in Casa, come dimostrano le successive reazioni di Alex e dei compagni.

“Non aiuta in casa, non pulisce un c*zzo!”: è guerra clandestina a Soleil Sorge

Il post puntata, se possibile, è stato persino più controverso del prime time. Alex, Manila, Delia e Nathaly si sono raccolti al tavolo della cucina, commentando gli accadimenti del live. L’argomento è inevitabilmente caduto sull’inflazionato triangolo tra l’attore, la modella e l’influencer, e Manila ha ripreso le parole di Alfonso Signorini. “Io sento delle cose, che a me mi stridono“, ha esordito. “Cioè, fa delle domande a Sole: ‘Tu che conosci molto bene l’animo femminile’… No! Anche no! Chi conosce l’animo femminile non fa quello che ha fatto lei stamattina, quando Dolores (Delia, n.d.r.), perché così si chiama, stava male, incazzata! Perc*lata, anche a causa sua!“.

Alex si è inserito nella discussione, spiegando che dopo la puntata, si era appartato con Soleil in separata sede, bacchettandola per essersi intromessa a sproposito nel delicato ambito matrimoniale. Delia ha infine aggiunto: “Meno male! Però posso dirti? Che grande amica che hai! Questa ti è sempre piaciuta, la grande amica che tu hai? Che non aiuta in casa e non pulisce un c*zzo?“, scoppiando poi in un’irrefrenabile risata. Manila ha interloquito: “E che perc*la chi fa tutto?“. Ecco il video dell’incandescente scambio di pareri:

Perchè non fate vedere il vero Alex a Soleil?

Questo essere, colui che sta iniziando la sua campagna di denigrazione contro Soleil davanti alla povera Delia perchè Soleil non gli sta reggendo il gioco dichiarandosi 🤡@AdrianaVolpeTV@SBruganelli#gfvip #solearmy pic.twitter.com/BEl7cxuZgW — Catia (@catiuz92) February 18, 2022

Molti utenti si schierano in difesa di Soleil: “Perché non fate vedere il vero Alex a Soleil? Questo essere, colui che sta iniziando la sua campagna di denigrazione contro Soleil davanti alla povera Delia, perché Soleil non gli sta reggendo il gioco dichiarandosi…“. Ne vedremo ancora delle belle…

