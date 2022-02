Dicono che i genitori non si possono scegliere, ma gli amici e i partner sì. E sono quelle le persone che troviamo sempre al nostro fianco durante la nostra vita, quelle che ci hanno permettono di creare una nuova famiglia. Ma insieme a loro, arriva qualcun altro e si tratta delle suocere.

Sì, perché neanche quelle, purtroppo si possono scegliere e neanche dirlo, siamo costrette a instaurare con loro un rapporto, con la speranza che sia il meno complicato possibile. Così succede che quando ci fidanziamo o ci sposiamo un’altra donna entra nella nostra vita: saremo in grado di mantenere la pace e l’equilibrio in questa nuova famiglia?

Cercasi suocera simpatica: ecco le più divertenti dello zodiaco

Le suocere non si possono scegliere, dicevamo. O forse sì. Perché se diamo uno sguardo alle stelle, già preziosissime alleate dei nostri giorni, possiamo identificare alcuni tratti caratteriali e definire il profilo delle suocere più simpatiche dello zodiaco. Una cosa non di poco conto, se consideriamo che questo potrebbe davvero semplificarci la vita.

E allora cosa fare? Semplice: prima di uscire con uomo, ricordiamoci di chiedere il segno zodiacale di sua madre! Vediamo ora quali sono le suocere dello zodiaco che vi faranno dormire sogni sereni.

Iniziamo con le suocere del segno del Capricorno che, in quanto a tranquillità, detengono il primato. Quello che sappiamo delle donne nate di questo segno ci restituisce il profilo di una persona concreta, molto socievole e di compagnia che non ama creare scompigli della vita degli altri. Questo significa che avrete, nella vostra vita, una suocera non invadente, ma pratica e disponibile quanto basta.

Anche le donne del Sagittario si prestano a essere delle brave suocere. Grazie a quei tratti caratteriali che appartengono per natura alle donne nate sotto questo segno, ritroverete nella vostra vita una suocera molto dinamica e giovanile, ottimista e sempre sorridente. Non escludiamo il fatto che potrebbe diventare un’amica. Quello che è certo è che sarà una notta fantastica.

Fortunate anche le donne che hanno una suocera del segno della Bilancia. Un rapido sguardo ai tratti caratteriali delle nate sotto questo segno, restituisce un profilo molto equilibrato ed armonico, discreto e mai invadente. Insomma, chi non vorrebbe una suocera così?

L’ultima della nostra lista è la suocera del segno del Cancro. Divertente, ironica e dolcissima, questa donna è un’adorabile mamma e, incredibilmente, anche una fantastica suocera. Le suocere di questo segno hanno solo un difetto: quello di voler aiutare tutti a ogni costo. E questo potrebbe sembrare un po’ invadente per le nuore, ma non preoccupatevi perché è tutto fatto in buona fede.

