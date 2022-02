“squalifica-subito!”:-per-delia-duran-sfuma-la-finale,-colossale-infrazione-del-regolamento-[video]

Richiesta l’espulsione immediata per la modella Delia Duran, la plateale infrazione indigna il pubblico del GF Vip.

La modella Delia Duran compie uno scivolone molto rischioso nella notte: la prima finalista del GF Vip rischia infatti un’infamante squalifica a poche puntate dalla finale. New entry del cast, Delia è entrata nell’immaginario collettivo come sintesi della donna ferita, tradita e umiliata e, contro ogni aspettativa, gli spettatori l’hanno premiata al televoto, piazzando un decisivo strike nei confronti di Soleil Sorge.

La sua conferma nelle preferenze del pubblico, tuttavia, è stata minata nelle ultime ore. Delia, infatti, ha commesso un grossolano errore assieme al marito Alex Belli, e si preannunciano gravi provvedimenti nei suoi confronti: addio finale?

“E il rispetto verso il pubblico?”: l’incursione in bagno senza microfoni le costa la finale, guai per Delia Duran

La modella Delia Duran è stata beccata durante la notte in flagrante di “reato”. La spumeggiante gieffina si è resa infatti protagonista di una clamorosa infrazione al regolamento ufficiale del GF Vip con la complicità del marito, e i fan del programma esigono l’espulsione immediata. La coppia si è infatti trincerata nel bagno, ove le telecamere non arrivano, spogliandosi opportunamente dai microfoni rivelatori che tutti i concorrenti devono obbligatoriamente indossare.

Delia e Alex sono rimasti in bagno assieme per diversi minuti, probabilmente per confrontarsi circa l’indice di gradimento esterno, nonché per mettere a punto nuove strategie di gioco. Gli spettatori, che già hanno premiato Delia in sede di televoto, si sentono giustamente oltraggiati, e ne richiedono a gran voce la squalifica. La modella è stata infatti parecchio coccolata dal pubblico del programma, ma l’ingresso del controverso marito le ha arrecato più svantaggi, che benefici. Si mormora infatti che i due abbiano il preciso scopo di conquistarsi il montepremi finale, utilizzando qualsiasi mezzo, e l’ovvietà della loro strategia disgusta quanti avevano confidato nella sua buona fede. “E il rispetto verso il pubblico e gli altri concorrenti dove lo dobbiamo lasciare? PRONTOOOO??? SQUALIFICA PER DELIA , FUORI ALEX . Sorry ma BASTAAH!“, argomenta un utente su Twitter. “Questa cosa è da squalifica, non ci può chiudere in bagno in due senza microfono. Oltretutto con uno appena entrato !“, aggiunge un altro. Ecco il video dello scandalo:

La prossima puntata del reality si preannuncia bollente: il pubblico è sovrano, come ricorda sempre Alfonso Signorini. Gli autori decideranno di espellere la coppia dal cast del GF Vip?

