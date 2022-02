“Sei ancora innamorata di me?”: provocazione velenosa a Mattino 5, si scornano senza pietà

A Mattino 5, Federica Panicucci ha riservato alcuni minuti al GF VIP, la cui diretta sarà stasera. E due ospiti si sono scontrati duramente

Appuntamento fisso dei minuti finali di Mattino 5 news è quello con il GF VIP. Federica Panicucci, infatti, dedica sempre una parte della puntata alla discussione sui principali accadimenti che hanno scosso la casa più spiata d’Italia. Durante la puntata di questa mattina, la Panicucci ha deciso di dare qualche anticipazione di ciò che succederà questa sera, durante la diretta del GF VIP.

Proprio durante questo momento dedicato al reality di Alfonso Signorini, però, due ospiti di Mattino 5 si sono avvicendati in uno scontro duro, l’ennesimo.

A Mattino 5 Biagio D’Anelli contro Emanuela Tittocchia

Biagio D’Anelli è reduce dalla partecipazione al GF VIP di quest’anno. All’interno della casa Biagio ha la sua fidanzata, conosciuta proprio durante il reality show: Miriana Trevisan. L’amore tra i due gieffini, però, è stato messo in discussione questa mattina da Emanuela Tittocchia, opinionista televisiva.

L’ospite di Federica Panicucci, infatti, ha detto senza mezzi termini che secondo lei l’amore tra D’Anelli e la Trevisan non durerà molto, una volta finito il reality show. La Tittocchia ha addirittura ammesso di essere molto dispiaciuta al sol pensiero di quando Miriana uscirà dalla casa del GF, poiché scoprirà che il suo rapporto con Biagio non era affatto solido. “Vediamo quando uscirà” ha detto. “A me dispiace molto… Quando uscirà purtroppo capirà come stanno le cose“.

#GFVIP, “Mi fido di Biagio, l’amore vincerà sempre” Miriana riconferma la fiducia verso Biagio, ma la @emytittocchia non sembra molto convinta…#Mattino5 pic.twitter.com/MOsHVlRMHP — Mattino5 (@mattino5) February 17, 2022

Biagio d’Anelli non si è fatto di certo intimorire da queste parole e ha difeso il suo amore: “Lei mette in guardia le donne. Siccome non ha niente da fare… Per un’ora e mezza di telefonata con Miriana.. amica del cuore“, lasciando intendere che la Tittocchia creda in un’amicizia profonda con Miriana, che invece non esiste.

L’ex gieffino, poi, ha lanciato una provocazione bella e buona all’opinionista di Mattino 5. “Da uno a dieci, quanto sei ancora innamorata di me?“. I due, infatti, hanno avuto una storia d’amore nel passato. L’opinionista, però, non è riuscita a rispondere alla frecciatina, perché Federica Panicucci è subito passata a un altro argomento. Insomma, tra i due sembra non scorrere buon sangue e più passa il tempo più le loro idee sembrano discordanti.

