“scusate,-non-ce-la-faccio”.-michelle-hunziker-choc,-crisi-di-panico-sul-palco:-un-fiume-di-lacrime-con-la-de-filippi

Per la primissima puntata di Michelle Impossible, il nuovo format condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, ecco in studio in veste di super-ospite anche Maria De Filippi. E dalla Hunziker, la conduttrice di C’è posta per te ha ricostruito l’intera carriera dalla conduttrice svizzera, ricordando come divenne celebre grazie a un famoso spot di intimo. “Un lato b che è stato una botta di cu***“, ha commentato con ironia la De Filippi.

Dunque, parte del racconto: “A 18 anni è a Milano Marittima, alla discoteca Pineta. Ed è qui che vede per la prima volta Eros Ramazzotti. Un gioco di sguardi, ma poi Michelle se ne va assieme al fratello. Però incontra Eros poco dopo, in un bar, e si scambiano i numeri di telefono…”. E mentre la De Filippi parla, ecco che la Hunziker, seduta su un divanetto, si commuove. Gli occhi lucidi, tanta emozione. Soprattutto quando si parla del 1996, l’anno in cui Eros Ramazzotti le dedicò Più bella cosa. Poco dopo, Michelle rimase incinta di Aurora.

Dopo la rottura con Ramazzotti, Michelle non ha più voluto cantare Più bella cosa. “Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro”. E la De Filippi: “A volte la paura di frena”. Michelle conferma: “Vero, non l’ho più nemmeno cantata sotto la doccia, solo in segreto con Aurora in qualche frangente. Quella è stata una favola e oggi la voglio cantare“. A quel punto, con gli occhi grondanti di lacrime, la Hunziker prende il microfono e prova a cantare la canzone. Ma niente da fare, l’emozione la travolge: “Scusatemi, sono veramente emozionata, tutta colpa di Maria. Ho un’ansia… Rifacciamola, è proprio un blocco, ma ora mi sblocco“. E la seconda volta, tra gli applausi del pubblico, va meglio.