schneider-electric-tra-i-leader-del-green-quadrant-“iot-platform-for-smart-buildings-2022”

( Stezzano (BG) 17 febbraio 2022 ) – Stezzano (BG) 17 febbraio 2022 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, annoverata tra le aziende più sostenibili al mondo, è stata inserita come leader nel più recente report della società di ricerca indipendente Verdantix, il “Green Quadrant: IoT Platforms for Smart Buildings 2022”. Tra gli elementi che hanno portato a questo risultato c’è l’aver ottenuto il punteggio più elevato sul tema sostenibilità, grazie alla superiore capacità di raccolta e gestione dei dati ESG che Schneider è in grado di offrire alle aziende di tutto il mondo che si affidano alle sue competenze.

Dal momento che oggi gli edifici generano il 40% delle emissioni globali , Schneider Electric ritiene che questo settore offra tra le più grandi opportunità di aumentare la sostenibilità e produrre un potenziale impatto sulla lotta al cambiamento climatico. Grazie alle sue funzionalità allo stato dell’arte dedicate alla gestione della sostenibilità, EcoStruxure™ Building – una piattaforma di open innovation – continua a servire efficacemente le aziende più proiettate al futuro e i loro più ambiziosi obiettivi di sostenibilità, offrendo una gamma completa di soluzioni per il mondo building, che includono prodotti connessi, sistemi di controllo distribuiti, applicazioni, analytics e servizi.

Considerando tutte le offerte dei vari fornitori valutati nell’analisi delle Piattaforme IoT per gli Smart Building, Dayann Charles di Verdantix ha affermato: “Crediamo che Schneider Electric dovrebbe essere tra i fornitori chiave da prendere in analisi, per tutte le realtà che gestiscono un mix diversificato di edifici, per le organizzazioni del retail, per le aziende di servizi facility che vogliono fornire ai clienti una gestione della manutenzione a valore aggiunto”.

“Inoltre” ha aggiunto Dayann Charles “dal momento che Schneider offre funzionalità IoT per la sostenibilità ai vertici del mercato, le aziende che hanno un’impegnativa agenda ESG dovrebbero a loro volta prendere in considerazione Schneider Electric – e in particolare EcoStruxure Resource Advisor – per aiutare a raggiungere i loro ambiziosi obiettivi di sostenibilità”.

Schneider Electric si impegna per riunire i migliori attori del settore smart building. Con l’obiettivo di aiutare i proprietari di edifici, i gestori e gli investitori a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità, Schneider collabora con altri innovatori del settore, tra i quali Planon.

Insieme, Schneider Electric e Planon stanno creando la nuova generazione di soluzioni di gestione degli edifici, potenziando i processi di business con sistemi building intelligenti. Dal momento che risponde alla maggior parte delle esigenze degli operatori del mercato, anche Planon è stata inserita da Verdantix nel quadrante dei leader. Grazie all’integrazione delle rispettive competenze, Schneider e Planon offrono soluzioni che aumentano la sostenibilità operativa, accrescono il valore degli asset e semplificano la compliance.

“E’ un onore essere ancora indicati come Leader in questo Green Quadrant” ha commentatoManish Kumar, SVP of Digital Buildings di Schneider Electric.“EcoStruxure Building Advisor aiuta clienti di tutto il mondo a modernizzare i loro edifici e renderli pronti al futuro, oltre che ottenere gli obiettivi strategici legati alla decarbonizzazione, al benessere degli occupanti, all’efficienza operativa e a una maggiore resilienza. Con l’aiuto di funzioni che offrono analisi di mercato o su base geografica, che possono essere adattate se vengono stabiliti nuovi requisiti, stiamo avendo un impatto duraturo sulla capacità dei nostri clienti di realizzare i loro obiettivi net zero”.

I risultati dell’analisi Green Quadrant

Usando la sua metodologia proprietaria Green Quadrant, Verdantix ha analizzato le soluzioni IoT di Schneider Elecric che sono usate in circa 250.000 edifici di oltre 10.000 clienti. Sulla base di questa analisi, Verdantix ha individuato quattro punti di forza principali nelle offerte Advisor di Schneider Electric.

Gestione dell’energia onnicomprensiva, dal consumo di elettricità fino agli asset distribuiti di generazione dell’energia.

EcoStruxure Resource Advisor ha la capacità di dare ai gestori degli immobili la capacità di gestire l’energia quali che siano le dimensioni del portafoglio di cui sono responsabili e la possibilità di creare modelli di previsione per l’energia. EcoStruxure Microgrid Advisor ottimizza le prestazioni delle microgrid usando il machine learning, potendo così offrire informazioni più approfondite sul consumo di energia che permettono di migliorare in modo significativo il benessere per chi occupa gli edifici e anche la sostenibilità complessiva.

Reporting sulla sostenibilità e sulle emissioni di anidride carbonica.

EcoStruxure Resource Advisor ha ottenuto buone valutazioni per l’ampio spettro di soluzioni per la sostenibilità che offre, tra cui la capacità di fornire i dati sulle emissioni (Carbon Maps) e il reporting attraverso cruscotti dedicati certificati GRESB e GRI. Gli utenti possono confrontare con attenzione le prestazioni di sostenibilità con gli obiettivi che si sono posti, compresi gli obiettivi sulle emissioni di gas serra di Scopo 3 o obiettivi fissati secondo la “Science Based Targets Initiative” (SBTi).

Anche a fronte di cambiamenti ed evoluzioni nei requisiti di sostenibilità, CarbonMaps si dimostra una soluzione a prova di futuro per realizzare report per la gestione dei dati sulle emissioni di anidride carbonica.

Manutenzione predittiva.

Le funzionalità complete di monitoraggio degli asset e di manutenzione predittiva disponibili in EcoStruxure Building Advisor permettono di analizzare il consumo di energia e le prestazioni dei sistemi HVAC, di individuare i guasti in continuità e di avere strumenti di diagnostica che aiutano ad aumentare il risparmio energetico.

Questa tecnologia sfrutta modelli digital twin di 22 tipi di asset di edificio e confronta, in modo anonimizzato, i dati di oltre 200.000 componenti per assicurare una minore usura e aumentare la longevità delle apparecchiature e delle tecnologie.

Gestione del portafoglio nel settore Retail.

EcoStruxure Integrated Retail Management offre ai manager una visione globale e al contempo granulare di metriche quali il flusso di persone, la qualità dell’aria, i consumi energetici – per gestire da remoto e tener traccia della situazione nei punti vendita. Le informazioni disponibili consentono anche di fare scelte più impattanti in termini di tecnologia e componenti.

Secondo l’analisi di Verdantix, questo software “è una delle pochissime offerte IoT comprese in questo studio dedicate al Retail, per gestire in modo centralizzato le varie location. È una soluzione che permette di avere una visione generale su tutti i punti vendita e di tracciare i dati e gestire il tutto a livello più granulare (…). La soluzione è stata già adottata da una catena di fast food leader e da un rivenditore di prodotti per la casa”.

Il report include l’analisi di otto offerte Schneider Electric, ovvero:

• EcoStruxure Building Advisor per la gestione dell’energia e degli edifici;

• EcoStruxure Microgrid Advisor per il controllo in modalità demand-response delle produzione di energia distribuita e dei carichi locali;

• EcoStruxure Resource Advisor come piattaforma per il reporting dei dati energetici e di sostenibilità;

• l’applicazione mobile EcoStruxure Engage Enterprise pensata per gli occupanti di un edificio;

• EcoStruxure for Retail Integrated Management Platform per il settore Retail,

• EcoStruxure Asset Advisor per la gestione dell’operatività degli asset relativi alla distribuzione elettrica (quadri BT e cabine MT/BT);

• EcoStruxure Security Expert per il controllo degli accessi.

• Inoltre l’analisi include anche Planon Workplace Insights e The Smart Building Edition di Planon.

