“No all’eutanasia? Basta affidarsi all’Inps”. Ezio Greggio, dal bancone di Striscia una stoccata pesantissima: “Come vi lascerà morire” | Video

L’eco delle polemiche sui referendum che la Corte Costituzionale ha ritenuto “inammissibili” è arrivata fino a Striscia la Notizia. Da lunedì Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono tornati alla conduzione del tg satirico, dopo essere stati sostituiti per oltre una settimana da Roberto Lipari e Sergio Friscia a causa della positività al Covid di Iacchetti.

In apertura della puntata di mercoledì 16 febbraio, Greggio ha fatto ironia in pieno stile Striscia la Notizia sulla decisione della Consulta di bloccare il quesito sull’eutanasia: “Tra le polemiche è arrivato il no al referendum sul fine vita. In Italia per chi vuole il suicidio assistito la strada è sempre e solo quella: affidarsi all’Inps e morire serenamente di fame”. Ironia a parte, la decisione della Consulta è stata presa male dall’oltre il milione di italiani che aveva firmato per il referendum. Anche perché il presidente Giuliano Amato aveva acceso una speranza prima che venisse emesso il verdetto, invitando i colleghi a “non cercare il pelo nell’uovo” per consentire la consultazione popolare.

Evidentemente non è andata così, dato che è stato bocciato anche il quesito sulla cannabis. Ammessi solo cinque riguardanti la giustizia, che però hanno scarsissime possibilità di raggiungere il quorum: senza la spinta di referendum fortemente popolari come quelli su eutanasia e cannabis, difficilmente gli italiani si mobiliteranno.